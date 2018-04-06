Губернатор подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон, отменяющий прямые выборы главы Екатеринбурга. Документ опубликован в «Областной газете».

3 марта прямые выборы мэра отменили депутаты Законодательного собрания региона.

Теперь главу Екатеринбурга будут избирать депутаты городской думы. Кандидатуры на этот пост предложит конкурсная комиссия.

Мэр возглавит городскую администрацию. Председатель думы будет избираться из числа ее депутатов.

В 2010 году в Екатеринбурге были введены прямые выборы мэра. Жители города избирали градоначальника, который становился председателем городской думы. Администрацией Екатеринбурга руководил нанятый сити-менеджер. Нынешним законом такое двоевластие отменяется.

С 2013 года мэром является Евгений Ройзман, администрацией руководит Александр Якоб.