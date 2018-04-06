Инсайдеры говорят: Брэд Питт проводит много времени с архитектором Нери Оксман

Бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли почти окончен — осталось лишь подписать некоторые официальные бумаги и Брэд Питт может с чистой совестью искать себе новую любовь. Как выяснили инсайдеры, актер уже увлекся новой девушкой и совсем не простой. 54-летний Питт, в последнее время, проводит много времени вместе с израильским и американским архитектором, дизайнером и профессором MIT Media Lab Нери Оксман.



Отсутствие профильного образования не помешало актеру заниматься любимым делом — архитектурой. Питт просто обожает это занятие, что и сплотило его с Оксман. Они проводят много времени вместе и разговаривают об архитектуре. Даже их знакомство произошло во время работы над архитектурным проектом. Правда, инсайдеры из окружения актера сообщают, что романтических отношений между ними нет. Пару связывают лишь дружба и любовь к архитектурному делу. По их словам, Питт «заинтересован в том, чтобы проводить с ней как можно больше времени».

Нери Оксман не простая и знает, чем заинтересовать мужчину. Она считает себя основателем направления Materialecology, междисциплинарной инициативы, расширяющей границы материаловедения. В своих работах девушка совмещает биологические реалии и возможности дизайна, сочетая между собой компьютерные технологии и даже вопросы жизни и смерти. Например, одним из ее проектов стала серия масок, которые были созданы посмертно, в сотрудничестве с компанией Stratasys (3D-принтинг). Переход от жизни к смерти очень интересует архитектора.



Инсайдер таблоида The Sun ранее сообщил, что бракоразводному процессу 42-летней Анджелины Джоли и 54-летнего Брэда Питта пришел конец — пара договорилась об условиях развода и скоро подпишут документы.

«Условия еще должны быть согласованы юристами Питта и Джоли, но все будет завершено в ближайшие недели. Это огромный шаг вперед с тех пор, как их брак рухнул, особенно учитывая обвинения (в жестоком обращении с детьми. — Прим. ред.), которые Анджелина выдвигала против Брэда. Сейчас они наконец-то в хороших отношениях,» — сообщает инсайдер.

Как стало известно раннее, судья продлевал действие временного соглашения, достигнутого парой в прошлом году. Шестеро детей актеров по-прежнему живут с матерью и регулярно общаются с отцом.

«Брэд и Энджи хорошо справляются. Дети видятся с отцом, который ими очень дорожит… Анджелина следит за всем и старается быть супермамой для сыновей и дочерей. Они с Брэдом ищут способы продолжать жить, чтобы все были счастливы,» — рассказал инсайдер.