Инсайдеры говорят: причина расставания Ченнинга Татума и Дженны Дьюанн

В сети появилось официальное заявление Ченнинга Татума и Дженны Дьюанн, в котором сообщается об их расставании. Развод звезд после 9 лет брака стал для фанатов неожиданностью, ведь те даже не подозревали о разладах в их отношениях. Но инсайдеры не чуть не удивились, ведь знали, что проблемы в браке начались задолго до заявления.



Несмотря на то, что пара попросила не вмешиваться в их личную жизнь, любопытные СМИ все же решили разобраться в произошедшем. Всего спустя пару часов после заявления звезд, журналисты Page Six обратились к знакомым пары и провели свое расследование. Им удалось узнать, что брак начал рушиться из-за карьеры Ченнинга, которая устремилась ввысь.

«Дженна считала, что Ченнинг не работал как следует над их отношениями, и была обеспокоена его успехом в карьере. Чтобы идти на уступки, Ченнингу приходилось часто отказываться от съемок. Конфликты были неминуемы.»

«Мы очень сильно полюбили друг друга много лет назад. Именно тогда и началось наше совместное волшебное путешествие. Ничего не изменилось в нашем отношении друг к другу. Но любовь — это прекрасное приключение, которое приготовило для каждого из нас свои пути. Между нами не произошло каких-то ссор или непристойных инцидентов. У нас нет секретов. Просто два лучших друга поняли, что пришло время помочь друг другу жить самой радостной и счастливой жизнью, насколько это возможно. Мы по-прежнему семья и будем всегда оставаться любящими и преданными родителями для нашей Эверли,» — написали они в официальном заявлении.

Напомним, Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн-Татум познакомились в 2006 году на съемках фильма «Шаг вперед» (Step Up). Через три года романтических отношений пара решила связать себя узами брака. В 2013 году у супругов родилась дочь Эверли.

Раннее СМИ не раз «разводили» пару, но слухи те сразу опровергали. Но когда актриса появилась одна на церемонии вручения American Music Awards одна, разговоры о разладах пары вновь загорелись. На вечеринку журнала Vanity Fair после премии «Оскар-2018? Дженна вновь пришла одна.