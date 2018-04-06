Источники рассказали о массовом сокращении на «Матч ТВ»

С ноября 2017 года штат «Матч ТВ» и связанных с ним структур сократился на 20-30%, рассказали источники РБК.

По их данным, за это время на телеканале были упразднены несколько департаментов и служб, в частности HR, финансов, юридический, аналитики и программирования.

Их функции перешли к компании «ГПМ Развлекательное ТВ» (ГПМ расшифровывается как «Газпром-медиа»), которая с октября 2017 года управляет «Газпром-медиа Матч».

Всего в субхолдинге «Газпром-медиа Матч», в который входят каналы «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Матч Наш спорт», «Матч Арена» и другие, а также сайт Sportbox.ru, в настоящий момент работают около тысячи человек.