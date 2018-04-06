Как мужчины и женщины по-разному чувствуют запахи

Обоняние подарено человеку природой, и его можно назвать защитной реакцией организма. Например, новорожденный может узнать свою мать по запаху среди тысяч женщин.К году эта уникальная особенность ослабевает, но тем не менее человеческий нос может чувствовать около 10 000 различных запахов. Но роль обоняния в развитии человечества снизилась очень ощутимо: если тысячи и тысячи лет назад хомо сапиенс получал до 90 процентов информации об окружающем мире именно через запахи, то наши современники используют обоняние в качестве «источника знаний» всего в двух процентах случаев.Взрослые люди различают запахи по-разному — это зависит от множества индивидуальных и возрастных особенностей, от образа жизни, привычек и даже рациона. Но ученые установили: среднестатистический мужчина ощущает почти в два раза меньше запахов, чем среднестатистическая женщина. Погрешности в ту или другую сторону минимальны и общую картину не портят.Около 10 миллионов рецепторов, находящихся в носу, воспринимают запахи извне, сортируют их и отправляют в мозг человека. Дальше кора головного мозга решает, как реагировать на раздражители. Особенности этого восприятия изучили специалисты Бразильского университета в Рио-де-Жанейро и установили, что обонятельная способность полов зависит от количества нервных клеток, расположенных в обонятельной луковице — первичном звене всего центра обоняния человека.Этих нервных клеток оказалось куда больше у женщин, чем у мужчин — разница составила более 43 процентов. Группа исследователей, возглавляемая профессором Роберто Лентой, вывела заключение: в течение жизни человека количество клеток головного мозга растет незначительно, но у женщин их больше изначально, то есть младенцы женского пола уже рождаются с преобладанием нейронов в обонятельном центре.Выяснилось также, что женщины обладают способностью более быстрого по сравнению с мужчинами выстраивания ассоциативных связей, которые соединяют различные центры мозга. Соответственно, запахи «доходят» до мозга женщины не только быстрее, но и в большем, так сказать, ассортименте.Если говорить более предметно, то американские исследователи под руководством Эрика Спанженберга доказали: мужчины намного хуже женщин различают цветочные ароматы, не воспринимают разное количество приправ в блюде, не могут улавливать тонкости аромата духов, невосприимчивы к нюансам мятных ароматов. Удивительное открытие сделали исследователи — женщины могут с помощью обоняния даже почувствовать скорое начало ливня, на что мужчины не способны категорически.