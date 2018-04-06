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Как сделать выгодной легализацию для самозанятых


Добавлено: 06 апр 2018 в 17:14,
Как сделать выгодной легализацию для самозанятых
Эксперты Общественной палаты обсудили предложения Правительства по легализации нянь и репетиторов

Чтобы заинтересовать россиян, которые работают сами на себя, легализоваться и платить налоги, государство должно предложить им удобный и взаимовыгодный механизм. Такое мнение озвучили представители Экспертно-аналитического центра при Общественной палате РФ в пресс-центре «Парламентской газете».

Одни вопросы

Приглашённые специалисты обсуждали законопроекты о правовом статусе самозанятых, разработанные Министерством финансов. Первый проект предлагает продлить «налоговые каникулы» для этой категории граждан, второй уточняет порядок их регистрации в налоговых органах. Оба документа были внесены в Государственную Думу 5 марта. Читайте по теме

Сенаторы хотят легализовать самозанятых до осени


Эксперты Общественной палаты полагают, что предлагаемые Правительством меры не будут эффективны, поскольку они не отвечают самой концепции определения правового статуса самозанятых граждан. «Мы рассчитывали, что в новом законопроекте будет зафиксировано понятие самозанятых, критерии определения этой категории, а также последствия — структура налогообложения и так далее», — пояснила заместитель секретаря Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Ничего из этого в законопроектах Минфина не отражено, отметила она.

Общественники уверены, что для создания рабочего и взаимовыгодного для граждан и государства механизма следует определить: кто такие самозанятые, чем они отличаются от индивидуальных предпринимателей, почему им выгодно получать свой доход легально и платить налоги. Много вопросов у них вызывает и размер платежей, которые должны вносить фрилансеры.

Кто ответит за качество услуг

Один из дискуссионных вопросов — стоит ли расширять перечень видов деятельности самозанятых граждан? Пока что Правительство выделило только три категории — это няни/сиделки, горничные/уборщицы и репетиторы. Но практика показывает, что профессий у фрилансеров намного больше: среди них есть строители, фотографы, программисты, дизайнеры, парикмахеры, переводчики, ведущие праздников, ремонтники и многие другие.


С одной стороны, власти субъектов Федерации могут дополнять список видов деятельности самозанятых. Но с другой стороны, многие из оказываемых ими услуг требуют лицензирования или сертификации, иначе государство просто не может гарантировать защиту прав потребителей. Тот же уход за больным человеком требует определённых медицинских знаний, заметила заместитель руководителя правового департамента Аппарата Федерации независимых профсоюзов России Галина Андреева.

Выходом из сложившегося противоречия могло бы стать дополнительное условие для получения статуса самозанятых в некоторых видах деятельности: например наличие сертификата или лицензии. Но сначала нужно понять, готов ли рынок к подобной стандартизации, сказала в «Парламентской газете» советник министра экономического развития Юлия Алфёрова. Ведь сейчас, пока самозанятые «в тени», мало кого интересует наличие у них сертификатов, а заказчики принимают решение на свой страх и риск.


«Этот вопрос требует дискуссии. Здесь есть как плюс, так и минус: это может стать барьером для их легализации, ведь дополнительное лицензирование или сертифицирование потребует дополнительных усилий и затрат. И люди будут задаваться вопросом: «Зачем мне это, если я раньше обходился без этого?» Да и на спрос, возможно, такая стандартизация тоже не повлияет», — констатировала эксперт.

Философия доверия

Другой вопрос, на который ещё предстоит найти ответ, — как выстроить систему налогообложения самозанятых. В пресс-центре «Парламентской газеты» прозвучали два мнения: либо взимать транзакционный налог при оплате каждой услуги, либо вводить не обременительную для граждан патентную систему. Первый путь близок Министерству финансов: об идее вычета налогов при каждой операции через мобильное приложение говорил в конце марта глава Минфина Антон Силуанов.

Наша философия должна заключаться в том, чтобы создать условия, при которых легализоваться будет выгодно.

Патентную систему, в свою очередь, отстаивают в Совете Федерации. Эта идея появилась давно: ещё в 2016 году спикер палаты регионов Валентина Матвиенко поручила сенаторам разобраться в проблеме легализации самозанятых граждан. Сенаторы пришли к выводу, что лучше всего предложить фрилансерам приобретать патенты — это минимизирует бюрократические процедуры и не станет финансовым бременем. В прошлом году соответствующий законопроект уже был готов, однако пока он не был рассмотрен в Госдуме.

Пользу в патентной системе видит и зампред Комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Общественной палаты РФ Илья Сёмин. «На мой взгляд, стоимость патента должна быть 10 тысяч рублей в год с возможностью покупать его на квартал, полгода и год. И этот платёж должен автоматически расщепляться во все страховые фонды», — предложил он.


Эксперт подчеркнул, что главная задача государства — выстроить долгосрочную эффективную политику, которой граждане смогут доверять. «Наша философия должна заключаться в том, чтобы создать условия, при которых легализоваться будет выгодно», — подчеркнул Илья Сёмин.

Помочь в этом может система «кнута и пряника», предположил он. Например, государство может предложить легальным самозанятым льготные кредиты и муниципальные коворкинги. Повлиять власти могут и на спрос услуг фрилансеров. А вот «кнутом», вероятно, станет установление запрета на размещение объявлений самозанятых, которые не получили патент. В данном случае агрегаторы, которые помогают потребителям найти подходящих исполнителей, могут обязать проверять наличие документа о регистрации.

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Добавлено: 06 апр 2018 в 17:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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