Какое имя дадут второй дочери Дуэйн Джонсон и Лорен Хашиан?

Уже скоро на свет появится вторая дочь Дуэйна Джонсона и его девушки Лорен Хашиан. Как призналась девушка в разговоре с журналистами Rolling Stones, они уже придумали имя малышке.



По словам Хашиан, они раздумывают над именем Тиа. Она отметила, что имя полинезийское и чувствует, что оно отлично подходит для их будущей дочери.

Сообщила пара о поле будущего ребенка с помощью фото в инстаграме, на котором запечатлена их дочь Жасмин. «Наша Жасмин Лия хочет сделать важное объявление: у нас будет девочка. Моя возлюбленная Лорен Хашиан и я безгранично благодарны за это счастье. Весной мы станем родителями во второй раз. А кроме того, Жасмин очень рада, что будет старшей сестрой и сможет защищать малышку,» пишет под фотографией актер.



Напомним, что со своей девушкой Лорен Хашиан Джонсон встречается уже девять лет, а дочь Жасмин она ему родила два года назад. От предыдущего брака с Дэни Гарсией у актера есть 16-летняя дочь Симон, которая, кстати, работает манекенщицей в модельном агентстве IMG Models. Она не раз появлялась со своим звездным отцом на мероприятиях. Сам «Скала» безумно рад, что его окружают дочери. «Я окружен красивыми (и беспощадными) гормонами счастья, и другого пути у меня не было. Безгранично благодарен моим девочкам, Симон и Жасмин, за то, что они всегда дают мне невероятную надежду. Я люблю вас, вы мне даны для жизни,» писал актер.

К слову, сейчас исполнитель главной роли и продюсер фильма «Рэмпейдж» занят продвижением новинки. Rampage — видеоигра, разработанная в 1986 году Bally Midway для игрового автомата и впоследствии портированная на множество платформ. Она считается одной из классических компьютерных и видеоигр 1980-х годов.

Герои игры — Джордж, Лиззи и Ральф, обычные американские граждане, после проведения над ними научных экспериментов мутировавшие в огромных монстров (соответственно в гориллу, ящера и оборотня). Придя в ярость, они начали крушить американские города, и правительство прилагает все силы, чтобы остановить их.

В фильме также снялись номинантка на премию «Оскар» Наоми Харрис, звезда фильмов «Супер Майк» и «Рыцарь кубков» Джо Манганьелло, а также Марли Шелтон, известная по сериалу «Безумцы».