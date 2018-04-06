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» » Кандидаты в президенты Украины рвутся в США, где их унижают

Кандидаты в президенты Украины рвутся в США, где их унижают


Добавлено: 06 апр 2018 в 02:42, Категория: Новости на сегодня
Кандидаты в президенты Украины рвутся в США, где их унижают

Несколько дней назад украинцам сообщили крайне неприятное известие — генерального прокурора Юрия Луценко внезапно не пустили на самолет, следовавший из Амстердама в Нью-Йорк.

То есть отказали во въезде в государство, по сути, поставившее его на высокую должность (презрев наркологический анамнез, дурные манеры и отсутствие у назначенца какого бы то ни было юридического образования).

Об этом скандальном инциденте с известной долей злорадства сообщил депутат Рады Добродомов, представляющий не то чтобы оппозиционную, но конкурирующую с «Блоком Петра Порошенко» фракцию. Не верить ему мы не можем, и мы верим, несмотря на вялые попытки обслуги Юрия Луценко делать большие глаза — мол, шеф никуда и не собирался.

Интересна трактовка причин американского политического кунштюка — якобы Луценко хотел получить аудиенцию у неких лоббистов с тем, чтобы они повлияли на кураторов, а те, в свою очередь, дали генпрокурору ярлык на должность премьер-министра Украины. Но американская виза оказалась аннулированной.

Собственно, ни для кого не секрет, что высшие должности в Киеве раздаются исключительно с ведома и одобрения американских гарантов незалежности. Именно так выглядит суверенитет и субъектность новых демократий в современном англосаксонском понимании.

Эпический провал миссии Луценко одни эксперты трактуют как показатель общего презрительного отношения кураторов к Украине как к «чемодану без ручки», а другие — как следствие иезуитской игры Петра Порошенко со своими условными соратниками, который манит, манит, а потом раз — и подставит. Ведь мечту о возможном наследовании должности премьера Луценко коварно подбросил, разумеется, сам Петр Алексеевич.
И вот доверчивый Луценко решил, что и американцы предпочтут его текущему премьеру Гройсману. Но с чего? Ведь тот с полным послушанием реализует все так называемые реформы, последовательно и аккуратно ведущие страну к тотальной депопуляции и статусу банановой республики, чья единственная функция — конфликт с Россией.

С этого можно начать обзор актуальной политической ситуации на Украине, готовящейся к выборам президента. Кейс, как теперь принято говорить, с Луценко — яркий и типичный эпизод, иллюстрирующий основной принцип предстоящего. А именно: все против всех, у каждого своя фига в кармане, и над всеми — Старший Брат.

Главное действующее лицо предстоящей драмы — разумеется, сам Порошенко. Социологические опросы показывают рейтинг лидера нации в диапазоне от 3,5% до 17%. Такой разброс легко объясняется степенью близости социологических групп к администрации президента. Практически все при этом, включая льстивых царедворцев, отмечают падение популярности в среднем на четверть по сравнению с 2016-м. Однако некоторые социологи моделируют ситуацию с выходом Порошенко во второй тур, и кое-кто даже предсказывает ему победу, вдохновляясь примером, скажем, Бориса Ельцина.


Участники всеукраинской акции с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко

Придворные советники, как следует из недавно взломанной и опубликованной переписки его главного политтехнолога Медведева, неустанно погружают главу государства в теплую ванну, укрепляя его тщеславную убежденность в собственной незаменимости и победительности. Среди советов, которые дают президенту технологи, самым любопытным является настоятельная рекомендация настойчиво разрабатывать жилу державности, величия, побед, ослепительных перспектив и окончательного разрыва с Россией в пользу евроатлантического проекта.

Здесь два раза просить Петра Алексеевича не нужно. Выступая перед журналистами, военными, паралимпийскими спортсменами, да хоть перед воспитанниками детского сада, надежа нации как заведенный повторяет одни и те же мантры. Они всегда про агрессию России, про окончательное с ней прощание, про фантастические перемоги, про фантастические же перспективы и про счастье жить в стране, которую нужно круглосуточно боронить от врага, «не жалея патронов».

Воинственная риторика Порошенко с каждым днем становится все ядренее, хотя те же опросы показывают, что война все менее популярна у народа, и многие хотели бы ее закончить. Еще более красноречивы данные военкоматов — число уклоняющихся от военной службы постоянно растет.

Но эксплуатация темы внешнего врага и необходимости нации сплотиться для отпора будет лишь расти. Просто потому, что нет никаких других предпосылок для исправления катастрофического рейтинга Порошенко.

Куда более, чем мнение собственного народа, украинского президента волнует мнение кураторов — не от народа же он получает, в конце концов, свой мандат, не перед ним отчитывается и не его боится.

Тут есть нюанс. Собственно, Петр Алексеевич — креатура американских демократов, но даже среди них его авторитет сильно пошатнулся. Да, Порошенко выполняет доверенную ему важную задачу — полный, по всем фронтам, разрыв с Россией и окончательное перерождение Украины в незаживающую русофобскую язву. Но даже для кураторов степень его коррумпированности оказывается настолько неприемлемой, что то и дело звучат предположения о досрочных президентских выборах. Об этом недавно заявил, например, директор Национальной разведки США Дэн Коутс.


Президент Украины Петр Порошенко, вице-президент США Джозеф Байден и государственный секретарь США Джон Керри во время встречи в Вашингтоне. 2016 год

Экзаменация претендентов в формате «А можно всех посмотреть?» идет непрерывно. На первом месте, разумеется, Юлия Тимошенко. Уже сегодня рейтинг этого феникса украинской политики явно превышает порошенковский.

Даже самые пламенные соратники и промоутеры Петра Алексеевича, кстати, в большинстве своем вовремя и выгодно предугадавшие локацию нового корыта и руку, засыпающую туда корм, а потому перебежавшие из лагеря Тимошенко в команду Порошенко, вынуждены признать — во втором туре Юлия побивает Петра одним махом. Имея незаурядные актерские данные и умение вышибать жгучую слезу даже из лежачего камня, Тимошенко легко в очередной раз переломила неприязнь электората к себе.

Переговоры Тимошенко с американскими кураторами всякий раз вызывают плохо скрываемую аффектацию Порошенко. Вот она ловит у туалета Трампа, вызывая приступ хорошо оплаченного остроумия у так называемых порохоботов, разгоняющих по социальным сетям десятки карикатур и демотиваторов на эту тему. А вот уже, не сломленная насмешками, присутствует на молитвенном завтраке в Белом доме и ведет переговоры со спецпредставителем по Украине Куртом Волкером. Вот Юлия Владимировна гвоздит российского агрессора не хуже президента, а вот вполне дружелюбно беседует с послом РФ в кулуарах Мюнхенской конференции.

Конечно, ее пресс-служба разражается текстом о провокационной публикации «случайных» фоток, но легенды о теплых отношениях газовой принцессы с российским президентом снова всплывают в народной памяти. И, что бы ни думал на этот счет Порошенко, они ей только в плюс, даже если не имеют под собой реальной основы.

Тимошенко, кажется, имеет некоторые шансы понравиться кураторам — и, как следствие, победить во втором туре. Это, несомненно, было бы для Украины очередной катастрофой — учитывая все, что мы знаем о почерке этого политика. Однако речь сейчас не об этом, а о катастрофе, грозящей лично Порошенко.

Поэтому команда Порошенко рассматривает сведение его во втором туре с кандидатом от «Оппозиционного блока» Юрием Бойко как наилучший вариант для своего патрона. Всегда подвешенный на крючок тлеющими обвинениями в коррупции, Бойко очень удобен Петру Алексеевичу. Записной оппозиционер (ну и что, что голосующий почти всегда в унисон с президентской фракцией), он может быть козырной картой против тех, кто говорит о гонениях на оппозицию. Рейтинг Бойко уступает порошенковскому, но достаточно заметен. Западная и Центральная Украина для Бойко практически бесперспективны — для них он навсегда останется членом «преступной клики Януковича» и едва ли не ставленником Кремля. Так что потенциала у этого кандидата нет, и именно это делает его идеальным спарринг-партнером Порошенко во втором туре.


Юрий Бойко. 2014 год

А пока Петр Алексеевич укрепляет свою власть, сталкивает лбами противников и соратников, сытно кормит своих трудолюбивых ботов, организует бои антикоррупционеров между собой и рьяно демонстрирует полное вассальное подчинение любым капризам кураторов.
Все остальные возможные кандидаты либо уже нейтрализованы, либо изначально совершенно бесперспективны.
Саакашвили Порошенко просто выбросил за пределы Украины.

В когорте соискателей трона остались водевильный Кличко, пассионарный, но какой-то невнятный Рабинович, целая серия явно непроходных, но заливистых политиков вроде Ляшко и Гриценко. Есть даже такая экзотика, как Надежда Савченко, демонстративно сменившая вышиванку на камуфляж и голодающая в тюрьме, как говорят ее адвокаты, до кровавой рвоты, но и оттуда продолжающая свои разоблачения власти.

Впрочем, власть с теми, кто подвергает сомнению правильность ее действий, не миндальничает. Аресты критиков, блогеров, журналистов, администраторов оппозиционных сайтов идут бесперебойно и ежедневно. Всем предъявляют покушение на насильственное свержение конституционного строя. В воздухе явно слышны потрясенные вскрики условного Януковича: «А что, так можно было?!»

…Тут стоит напомнить, что, объясняя критикам смысл своих акций, майдановцы чеканили как по-писаному: мы выберем власть демократическим путем. А если она будет плохой, мы ее таким же путем и поменяем. Бугага — как бы отвечает им нынешняя киевская власть.
Можно с уверенностью утверждать: если Порошенко не будет уверен в победе, никаких выборов он вам не устроит.

Нюра Н. Берг


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Добавлено: 06 апр 2018 в 02:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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