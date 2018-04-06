Капитан российского судна «Норд» отправлен на Украине под арест

Херсонский городской суд арестовал капитана задержанного российского судна «Норд» Владимира Горбенко до 31 мая с возможностью внесения залога. Об этом 112.ua заявили в пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым — эта структура была создана на Украине после присоединения Крыма к РФ.

Залог за освобождение Горбенко составляет 35 тысяч гривен или около 1350 долларов США.

Сейнер «Норд» с 10 членами команды на борту был задержан 25 марта в Азовском море. Украинские пограничники выяснили, что рыболовецкое судно зарегистрировано в Крыму. Члены экипажа судна, по версии украинской стороны, нарушили порядок выезда с «временно оккупированной территории Украины». Судно находится под арестом.