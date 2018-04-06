Капитана крымского судна «Норд» освободили в зале суда

Херсонский городской суд освободил капитана арестованного крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, сообщает в четверг РИА «Новости».

Пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структуры в составе Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик уточнила, что Горбенко был отпущен до основного разбирательства по техническим причинам. По ее словам, срок заключения истекал вечером в четверг.

Меру пресечения капитану суд должен определить уже завтра, 6 апреля.

Украинская госпогранслужба задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд», шедшее под российским флагом, 26 марта. На его борту находились 10 человек, у которых были выданные в Керчи российские паспорта. Украинские власти заявили, что российские моряки нарушили правила въезда и выезда с территории Крыма, так как не согласовали передвижения с Киевом.

Капитану «Норда» Владимиру Горбенко предъявлены обвинения в нарушении указанного порядка, ему грозит до 5 лет тюрьмы. На остальных членов экипажа были составлены протоколы об административном правонарушении.

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