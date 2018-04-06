Каррера: меня не устраивает второе место в ЧР, в Кубке тоже нужна только победа

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что его не устраивает второе место в чемпионате России по футболу, в Кубке страны, где "красно-белые" дошли до полуфинала, итальянцу тоже нужна только победа.

"Спартак" с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате московский "Локомотив" (49), имея одну игру в запасе. "Спартак" также продолжает борьбу в Кубке России, в среду в рамках четвертьфинала столичный клуб обыграл в Самаре местные "Крылья Советов" (3:1). В полуфинале "красно-белые" сыграют с "Тосно".

"Мы боремся за чемпионство, я хочу выиграть чемпионат и Кубок России. Я верю в это, несмотря на то, что "Локомотив" опережает нас на два очка и имеет игру в запасе. Меня не устраивает второе место, хоть оно и дает право на участие в Лиге чемпионов. А также меня не устраивает просто сам факт участия в Кубке России, при том, что мы дошли до такой серьезной стадии. В последних шести матчах постараемся набрать столько очков, сколько возможно", - цитирует Карреру сайт itasportpress.it.

"С октября мы не пропускаем больше двух мячей за матч в рамках РФПЛ, и это важный сигнал для команды, которая нашла верный баланс в двух фазах, доминируя на поле и играя без мяча. К сожалению, мы все еще совершаем ошибки, и я не могу их не замечать. Но мы знаем над чем надо работать. В Кубке России надо действовать осторожно, нельзя недооценивать соперников, никаких гарантий в футболе нет", - добавил тренер.