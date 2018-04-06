Касаткина проиграла Гёргес в четвертьфинале теннисного турнира в Чарльстоне

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер четвертьфинального раунда на теннисном турнире в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает 730 тысяч долларов.

Третья ракетка турнира Касаткина, побеждавшая в Чарльстоне в 2017 году, в пятницу проиграла пятой сеяной немке Юлии Гёргес со счетом 4:6, 3:6 . Поединок продолжался 1 час 18 минут. Счет личных встреч соперниц стал 4-2 в пользу немки.

Гёргес в полуфинале сыграет с победительницей матча между латвийкой Анастасией Севастовой (8-й номер посева) и чешкой Кристиной Плишковой.