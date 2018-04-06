Кайли Дженнер поделилась нежными снимками с прогулки со своей дочерью

Кайли Дженнер и Сторми

С рождением дочери 20-летняя Кайли Дженнер все чаще стала появляться в социальных сетях: она то демонстрирует свое заметное преображение (звезда показала, как похудела после родов), то публикует очень горячие снимки, то радует поклонников фотографиями своей дочери Сторми. Вчера звезда в очередной раз поделилась трогательными снимками малышки. Кайли опубликовала два кадра, которые были сняты ею во время прогулки с ребенком.

Прогулка с мамой и папой,

— написала звезда, в очередной раз опровергнув слухи о разладе со своим 25-летним бойфрендом Трэвисом Скоттом (поклонники Кайли подозревали, что он на самом деле не является отцом дочери звезды).

На первом фото двухмесячная Сторми лежит в коляске и вполне себе бодрствует, а вот на втором она уже сладко спит.

Спящая Сторми,

— пояснила Дженнер.

Возлюбленный звезды, кстати, в Сторми тоже души не чает и хоть и не так часто, как Кайли, но все же тоже радует поклонников трогательными снимками дочери.

Фото из Instagram Трэвиса Скотта