Кейт Хадсон ждет третьего ребенка

Кейт Хадсон

38-летняя Кейт Хадсон беременна! Последнее время она мало рассказывала в соцсетях о своей повседневной жизни и редко фотографировалась. А теперь нарушила молчание и сообщила фолловерам в Instagram, что станет мамой в третий раз. Актриса пожаловалась на плохое самочувствие в первом триместре беременности, которое и стало причиной снижения ее активности в сети.

Сейчас Кейт чувствует себя хорошо и очень счастлива. Она опубликовала видео, в котором виден округлившийся живот, и рассекретила пол будущего ребенка.

Кейт Хадсон

Актриса и ее бойфренд Дэнни Фудзикава готовятся к рождению дочери.

Если вас волновал вопрос, почему меня не было в соцсетях столько времени, то скажу, что очень плохо себя чувствовала. От бумерангов меня тошнило... Начало этой беременности оказалось самым трудным по сравнению с предыдущими... Мы пытались держать в секрете эту новость как можно дольше, но теперь ее уже невозможно скрыть. Мои дети, Дэнни, я и вся моя семья безумно рады! Маленькая девочка уже в пути,

– написала Хадсон в Instagram.

Напомним, актриса воспитывает 14-летнего сына Райдера от рок-музыканта Криса Робинсона и шестилетнего Бингема от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами. Весной 2017 года Кейт объявила о романе с другом детства Дэнни Фудзикавой, а в январе 2018-го стало известно, что пара готовится к свадьбе.

Дэнни Фудзикава и Кейт Хадсон