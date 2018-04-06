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«Киевстар» сегодня запустил 4G в 20 украинских городах


Добавлено: 06 апр 2018 в 18:28, Категория: Украина
«Киевстар» сегодня запустил 4G в 20 украинских городах

Украинский мобильный оператор «Киевстар» сегодня запустил высокоскоростной мобильный интернет 4G в 20 украинских городах.

В пресс-службе компании отметили: «Высокоскоростной мобильный интернет 4G от Киевстар появился в Киеве, а также в таких городах как: Днепр, Одесса, Львов, Харьков, Тернополь, Винница, Ужгород, Хмельницкий, на курортах и в пунктах пересечения границ: Затока, Каролино-Бугаз Кирилловка, Ясиня, Поляница, Чоп, Рава-Русская, Старовойтово, Краковец, Устилуг, Шегини».

По информации, было установлено более 500 дополнительных базовых станций для работы в диапазоне 2600 МГц, где сеть наиболее загружена. Кроме того, ожидается запуск 4G в диапазоне 1800 МГц до сентября текущего года.


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Добавлено: 06 апр 2018 в 18:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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