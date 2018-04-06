Китай посулил США новые ответные меры на возможное повышение пошлин

В ответ на заявление президента США Дональда Трампа о возможном повышении пошлин на китайские товары до 100 млрд долларов министерство коммерции КНР пообещало предпринять решительные меры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Что касается заявлений американской стороны, то мы будем смотреть на их заявления и реальные действия, и если Вашингтон не прислушается к протестам и возражениям Китая и всего мирового сообщества, продолжит следовать по пути протекционизма и придерживаться политики односторонних действий, мы будем сражаться до самого конца, непременно дадим решительный ответ, примем необходимые новые комплексные контрмеры», — говорится в тексте документа.

Ранее в США приняли решение повысить действующие в отношении 1,3 тысячи китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Основанием стало обвинение в нарушении Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

Пекин в ответ назвал экономическую политику США протекционистской и пообещал защитить от нее торговую систему.