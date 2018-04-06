КНДР и Южная Корея могут создать горячую линию между лидерами двух стран

Республика Корея и КНДР обсудят возможность организации прямой горячей линии между главами двух стран Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном.

В южнокорейской администрации президента отметили, что прямая телефонная линия будет способствовать частым консультациям лидеров двух стран.

Напомним, 5 марта в Пхеньяне состоялась встреча Ким Чен Ына и делегации Южной Кореи. Во время переговоров стороны договорились провести саммит глав государств. В КНДР заявили о готовности провести также встречу с президентом США Дональдом Трампом.