Колин Фаррелл лег в реабилитационную клинику

41-летний актер Колин Фаррелл принял решение обратиться за профессиональной помощью и лег в реабилитационную клинику.



Дело в том, что Фаррелл в прошлом имел проблемы с алкоголем и теперь боится, что пагубные привычки могут вновь дать о себе знать. Заведением, в которое обратился актер, стало элитное учреждение Meadows в Аризоне. Стоимость пребывания там составляет 36 000 долларов в месяц, а среди пациентов, лечившихся в клинике, значатся Тайгер Вудс, Эль Макферсон, Кейт Мосс, Селена Гомес и Кевин Спейси.

«Все знают, что Колин зависим от алкоголя. Он не пьет уже 12 лет. Но за последний год так устал на съемках, завершив работу сразу над тремя фильмами, что стал бояться, что опять потеряет контроль над собой. Поэтому он решил принять превентивные меры, пока дело не зашло далеко. Он очень хорошо сознает, что у него зависимость, и чувствует, что может легко сорваться и начать пить снова. Он так много работал над собой, чтобы быть трезвым, что решил не усугублять ситуацию, и заранее сам лег в клинику,» — рассказал инсайдер.



В распорядок дня во время пребывания в клинике входят такие активности: занятия йогой, китайской гимнастикой тай чи, медитацией, верховой ездой, а также курс акупунктуры.

В 2005 году Фаррелла забрали в реабилитационную клинику после съемок в фильме «Полиция Майами. Отдел нравов» из-за проблем с алкоголем и наркотиками. «Когда съемки закончились, все поехали на вечеринку, а меня погрузили в самолет и прямиком отправили на лечение. Интересно, что потом я вообще не мог вспомнить, как мы снимали какие-то сцены в картине. Так же, как не помню ничего о том, как прошла премьера. Хотя и был там,» — рассказал актер в интервью 2013 года.

«Я был зависимым с детства. И это не шутка. В 7 лет у меня была полугодовая зависимость от шоколадных батончиков, потом от конфет, потом от тунца — от всего, что заставляло меня чувствовать себя лучше», — рассказывал актер. Также Колин признавался, что после лечения от алкогольной и наркотической зависимости в 2005 году его сексуальная жизнь была просто ужасной. «Я занимался любовью с женщиной, когда был в завязке уже примерно 2.5 года, — разоткровенничался Колин. — И это был один из самых кошмарных моментов в моей жизни. Был вечер. Окна и занавески были открыты. Все было мило, не просто бездумный секс. Она была очень нежной. Но это было ужасно. Потому что я привык делать это пьяным в темных комнатах, клубах, туалетах и других подобных местах».