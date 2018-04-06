Конор Макгрегор арестован после нападения на автобус с бойцами UFC в Нью-Йорке

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор арестован полицией Нью-Йорка после нападения на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в числе которых был россиянин Хабиб Нурмагомедов, сообщает ESPN.

Пока никаких обвинений против Макгрегора не выдвинуто.

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Инцидент случился в четверг в Бруклине. Макгрегор в компании друзей атаковал автобус с участниками турнира UFC-223, который должен пройти 7 апреля в Нью-Йорке. На видео в YouTube видно, как ирландец хватает элемент ограждения и разбивает стекло автобуса. В результате инцидента американский боец Майкл Кьеза получил повреждение. Позже глава UFC Дэйна Уайт заявил, что полиция Нью-Йорка выдала ордер на арест Макгрегора.

Как сообщается, в компании Макгрегора в момент атаки на автобус был замечен российский боец Артем Лобов, который ранее повздорил с Нурмагомедовым в холле отеля в Нью-Йорке. В итоге Лобов был снят с боя против американца Алекса Касереса, который должен был пройти в рамках UFC-223.