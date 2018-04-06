Курильщики склонны употреблять калорийную пищу – ученые

Американские ученые выяснили, что курящие люди склонны к употреблению продуктов с высокой энергетической плотностью больше, чем те, кто завязал с вредной привычкой или не курит вовсе.К такому выводу исследователи пришли, проанализировав данные более пяти тысяч человек.Уточняется, что энергетическая плотность (ЭП) пищи – это показатель соотношения калорийности к весу продукта. Например, в жире девять калорий на грамм, а в клетчатке две калории на грамм. В первом случае ЭП – высокая, во втором – низкая.Ученые сделали вывод, что курящие люди потребляют порядка 2,02 килокалорий на грамм еды, а некурящие – 1,79. В рационе некурящих больше овощей, фруктов и продуктов с высоким содержанием пищевых волокон – круп и орехов.