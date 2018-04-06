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» » Лавров ответил на сообщения о производстве «Новичка» в Саратовской области

Лавров ответил на сообщения о производстве «Новичка» в Саратовской области


Добавлено: 06 апр 2018 в 17:42, Категория: Новости на сегодня
Лавров ответил на сообщения о производстве «Новичка» в Саратовской области

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление британских СМИ о Шиханах как месте производства и хранение боевого газа «Новичок», заявил, что Лондон лихорадочно ищет подтверждение своей необоснованной позиции по «делу Скрипаля». Об этом он сообщил РИА Новости.

«Если они только за последний месяц или вчера узнали про некое саратовское предприятие, это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции», — сообщил министр.

Ранее британские СМИ сообщили, что разведслужбы считают, что в лаборатории в Шиханах Саратовской области разрабатывали и хранили нервно-паралитический газ «Новичок» (А234), которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.


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Добавлено: 06 апр 2018 в 17:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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