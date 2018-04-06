Лавров прокомментировал данные британских СМИ о «секретной химической лаборатории» под Саратовом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов по итогам заседания СМИД СНГ в Минске, прокомментировал сообщения британских СМИ о том, что в Саратовской области якобы находится «секретная российская лаборатория» по производству ядов.

«Это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции.

Она будет по-прежнему незащитима, пока Великобритания не согласится откровенно, честно, в соответствии с процедурами Конвенции по запрещению химического оружия консультироваться, разбираться, положив все свои факты на стол, а не придерживая их в кармане», — сказал глава МИД РФ.

Ранее издание The Times опубликовало материал, в котором говорилось, что некая лаборатория, где якобы произвели вещество, применённое в Солсбери, находится в Саратовской области.