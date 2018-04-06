Леонид Парфенов рассказал SPLETNIK.RU о новом проекте "Парфенон"

Леонид Парфенов

В последний раз Леонида Парфенова показывали на федеральном телевидении в 2012 году. После участия тележурналиста в протестном движении 2011-2012 годов все его эфирные проекты были закрыты. К радости телезрителя, в июне 2014 года поздно вечером на Первом канале все же показали масштабную работу студии "Намедни" — фильм "Цвет нации" о фотографе и изобретателе цветного изображения Сергее Прокудине-Горском. С тех пор все работы документалиста Парфенова переехали на YouTube и на большие экраны отдельных кинотеатров. И если документалист Парфенов был для зрителей в более-менее свободном доступе, то Парфенов-тележурналист, казалось, безвозвратно исчез. А зрители по нему скучали… И вот в середине февраля Парфенов наконец появился на YouTube с собственным проектом "Парфенон". Появление это, надо сказать, своевременное — как раз в тот момент, когда взрослая аудитория все чаще отказывается от телесмотрения в пользу интернета, а видеоконтента для категории 30 плюс не так много. "Парфенон" — это ни разу не "Намедни": Парфенов снимает себя на телефон, пьет вино в кадре и вместо микрофона использует обычную гарнитуру. Но все, по чему зритель так соскучился, — парфеновский стиль, прекрасный русский язык, стихи, даты, события, люди, явления — все это в "Парфеноне" есть. NEWSTES.RU коротко поговорил с Леонидом о его новом проекте.

Какой глагол вы выберете, чтобы описать свой приход в Youtube? Парфенов "дорос", "снизошел", "заигрывает", "сподобился" до личного блога?[/b]

Все проще: вот и так могу. Это тип устной журналистики, который прежде слышал почти только режиссер наших больших документальных фильмов Сергей Нурмамед. Я ему примерно так под вино рассказываю эпизоды будущего сценария.

То есть теперь мы за кухонным Парфеновым как бы подглядываем и подслушиваем =) Еще в конце 2017 года, обсуждая с Познером и Дудем новую медиареальность и медленную, но верную смерть телевизионных форматов, вы с опаской говорили о собственном контенте на YouTube. Как и когда было принято решение запустить "Парфенон"? И как формируется повестка вашего блога?[/b]

Меня журналист Андрей Лошак знакомил с разными YouTube-продюсерами. После новогодних каникул я окончательно договорился с Ильей Овчаренко. А повестка простая — что на неделе было со мной из того, чем можно поделиться в публичном пространстве. Не только события, внешние впечатления, а и про что думал, что вспоминал по какому-то поводу. И вино недели — я с самого начала его представлял непременным атрибутом. Это же все видно — чего, собственно, спрашивать?

Много ли пишите дублей? Кто-то вам помогает?[/b]

Мне нужно предварительно проговорить обдуманный эпизод вслух, чтобы услышать, как он звучит. Это, в общем, вся подготовка к ведению — знать, что хочу сказать, как я это артикулирую. Я не собираю "мастер", выражаясь телевизионным языком, то есть видео всего выпуска. Снимаю куски и выкладываю для коллег в Telegram, а потом корректирую их монтаж. Второй и третий выпуски из Америки полностью снимал сам. И это было довольно канительно. В Москве ведение снимает Артур Ли, я на селфи-стик — "палку японского туриста" — делаю свои стендапы.

"Парфенон" специально делается "на коленке"? Парфенов, интервьюирующий гостей даже не с помощью микрофона, а через наушник? Это позерство или позиция?[/b]

Мне кажется, так органичнее. Документальных блокбастеров я много снял. И надеюсь, еще сниму. В блоге такого размаха быть не может, ну и зачем тогда силиться, изображая из себя Центральное телевидение СССР? Когда я на выезде, все равно сниму коряво и любые прочие усилия тогда насмарку? Так что остается дефект превращать в эффект — одно из главных моих правил вообще. Это "на коленке" не из-за убожества, а потому что такая тут эстетика.

Есть ли отзывы коллег-телевизионщиков? Они же наверняка смотрели "Парфенон". Ругали? Хвалили?[/b]

Нет особых отзывов. Ну заметили, кто-то похвалил за что-то, а так я резонанса в телесреде не почувствовал. Да я и мало с кем общаюсь.

Какие у вас ощущения от аудитории YouTube? Вы привыкли к такой быстрой обратной связи?[/b]

Конечно, приятно читать, что эти ролики кому-то нужны, что кто-то специально покупает вино, чтобы смотреть с бокалом очередной "Парфенон". Но наши фильмы все на YouTube, их тоже комментируют — примерно так же. В блоге, конечно, ответная реакция гораздо быстрее, и это ценно, получается вполне себе диалог.

Новый формат явно приносит вам удовольствие. Какие эмоции от успеха "Парфенона"?[/b]

Успех? Я в нем совсем не уверен. Пока блог съел почти все мое свободное время, и я занят им в ущерб новому тому "Намедни" про 1920-е годы, который только начал писать. Формат с покушением на "тележурнал", который сложился, оказался довольно затратным по времени и силам. Я, конечно, стараюсь вести его поинтереснее и поразнообразнее, что только увеличивает эти затраты. Но теперь уже ничего не поделаешь.