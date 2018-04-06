Ловко выкрутились: Британия обосновала отказ в выдаче визы сестре Юлии Скрипаль

Полученный 6 апреля, в пятницу, отказ в британской визе Виктории Скрипаль, двоюродной сестре Юлии Скрипаль отравленной в Лондоне, произведен по законным на то основаниям, считают в Министерстве внутренних дел Великобритании.

Как пишет RT со ссылкой на зарубежные источники, заявка Виктории на получение визы «не соответствовала иммиграционным правилам», что и послужило поводом для отказа.

Напомним, Виктория Скрипаль хотела навестить и забрать свою близкую родственницу Юлию из Великобритании, после того, как та пришла в себя от серьезного отравления в Солсбери. При этом обе сестры предполагали, что сделать этого не удастся.

В итоге так и получилось, Виктории Скрипаль отказали в визе. На что российский МИД потребовал от британских властей объяснения ситуации.