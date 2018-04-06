Маргарита Марсо возмущена комментариями подписчиков

Оставлю это здесь! Пусть люди знают «героев в лицо». Я всегда стараюсь закрывать глаза на критику насчёт одежды, ремонта, сводя все к тому, что на вкус и цвет товарище нет. Но когда народ пишет про внешность человека, уши большие, ноги короткие... Хочется спросить: «Вы совсем дебилы?» Или вы думаете, я сейчас почитаю, поплачу и побегу делать операцию на укорачивание ушей и на удлинение ног? Хер. Меня все устраивает, кроме количества ваших мозгов, но, к сожалению, в этом случае пластический хирург вам не поможет.