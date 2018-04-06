Оставлю это здесь! Пусть люди знают «героев в лицо». Я всегда стараюсь закрывать глаза на критику насчёт одежды, ремонта, сводя все к тому, что на вкус и цвет товарище нет. Но когда народ пишет про внешность человека, уши большие, ноги короткие... Хочется спросить: «Вы совсем дебилы?» Или вы думаете, я сейчас почитаю, поплачу и побегу делать операцию на укорачивание ушей и на удлинение ног? Хер. Меня все устраивает, кроме количества ваших мозгов, но, к сожалению, в этом случае пластический хирург вам не поможет.
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Новости » Шоу-бизнес » Маргарита Марсо возмущена комментариями подписчиков
Маргарита Марсо возмущена комментариями подписчиков
Добавлено: 06 апр 2018 в 14:28, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 06 апр 2018 в 14:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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