Мария Захарова прокомментировала вновь открывшиеся обстоятельства в деле Скрипаля

Показать меню
Актуально
Россия получила от ОЗХО лишь один ответ по существу о «деле Скрипаля» - 13:58 Россия получила от ОЗХО лишь один ответ по существу о «деле Скрипаля» Жертвой пожара в ТЦ Москвы стал один человек - 13:59 Жертвой пожара в ТЦ Москвы стал один человек В Москве загорелся ТЦ «Персей для детей» - 13:59 В Москве загорелся ТЦ «Персей для детей» Капитан российского сейнера «Норд» доставлен в суд Украины - 13:59 Капитан российского сейнера «Норд» доставлен в суд Украины Пожарные залили открытый огонь в ТЦ «Персей для детей» - 13:59 Пожарные залили открытый огонь в ТЦ «Персей для детей» Шойгу: Действия НАТО обнулили диалог по безопасности в Европе - 14:00 Шойгу: Действия НАТО обнулили диалог по безопасности в Европе Похороны Михаила Угарова пройдут 5 апреля - 14:00 Похороны Михаила Угарова пройдут 5 апреля В Москве вспыхнул пожар в торговом центре, в горящем здании могут оставаться - 14:23 В Москве вспыхнул пожар в торговом центре, в горящем здании могут оставаться люди Сделка РФ и Турции по С-400 нанесет серьезный удар по НАТО - 14:28 Сделка РФ и Турции по С-400 нанесет серьезный удар по НАТО Космический телескоп Хаббл разглядел звезду в девяти миллиардах световых лет - 14:37 Космический телескоп Хаббл разглядел звезду в девяти миллиардах световых лет Два редких вида кенгуру поселятся на новом острове - 14:37 Два редких вида кенгуру поселятся на новом острове Счетная палата сообщила о неисполнении сроков строительства ЦКАД - 14:37 Счетная палата сообщила о неисполнении сроков строительства ЦКАД Генштаб ВС РФ обвинил США в попытке создания квазигосударства в Сирии - 14:37 Генштаб ВС РФ обвинил США в попытке создания квазигосударства в Сирии В Таганроге задержан подозреваемый в массовом отравлении таллием - 14:38 В Таганроге задержан подозреваемый в массовом отравлении таллием Минфин увеличит закупки валюты в апреле - 14:38 Минфин увеличит закупки валюты в апреле Николай Ярович назначен главным тренером архангельского бендийного клуба - 14:42 Николай Ярович назначен главным тренером архангельского бендийного клуба Максим Виторган сделал нежный снимок Ксении Собчак с их сыном Платоном - 14:49 Максим Виторган сделал нежный снимок Ксении Собчак с их сыном Платоном
» » Мария Захарова прокомментировала вновь открывшиеся обстоятельства в деле Скрипаля

Мария Захарова прокомментировала вновь открывшиеся обстоятельства в деле Скрипаля


Добавлено: 06 апр 2018 в 13:44, Категория: Общество
Мария Захарова прокомментировала вновь открывшиеся обстоятельства в деле Скрипаля

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова дала оценку действиям британских спецслужб, о действиях которых рассказали британские СМИ.

На своей странице в социальной сети Захарова прокомментировала факт уничтожения домашних питомцев отравленного в Британии Сергея Скрипаля.

Захарова отметила, что как не шутливо звучит фраза об уничтожении «важных свидетелей» в виде кота и двух морских свинок, ситуация далека от шуток. При химическом отравлении, которое было применено в отношении Сергея и Юлии Скрипаль, как утверждает Лондон, гибель домашних животных от естественных причин вызывает массу вопросов, сообщает gazeta.

Представитель российского МИД отметила, что согласно информации британских СМИ морские свинки Скрипаля умерли от обезвоживания, так как остались без присмотра.

Она также отметила тот факт, что морских свинок и найденного кота, которого усыпили из-за «невыносимых» страданий от стресса, кремировали. Их попросту уничтожили, хотя тела животных могли стать важной уликой в расследовании дела об отравлении экс-шпиона Сергей Скрипаля.


Материалы по теме:

МИД России вызвал всех иностранных послов в связи с отравлением Скрипаля
Захарова не исключила возможной причастности Британии к «делу Скрипаля»
Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона
Ответка России: Москва вышлет британских дипломатов
Добавлено: 06 апр 2018 в 13:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Что делать, если глаза устают от работы за компьютером

Что делать, если глаза устают от работы за компьютером

Василевский: Нурмагомедов - фаворит боя за пояс UFC, успех принесут агрессия и напор

Василевский: Нурмагомедов - фаворит боя за пояс UFC, успех принесут агрессия и напор

Игорь Друзь: На Украине детей зомбируют пропагандой бандеровщины и сексуальных извращений

Игорь Друзь: На Украине детей зомбируют пропагандой бандеровщины и сексуальных извращений

В Кремле заявили, что в России нет олигархов

В Кремле заявили, что в России нет олигархов

Новости России
еще новости
Совладельцев группы «Сумма» обвинили в хищении двух миллиардов рублей

Совладельцев группы «Сумма» обвинили в хищении двух миллиардов рублей

Новые здания для пяти районных судов столицы построят в Москве

Новые здания для пяти районных судов столицы построят в Москве

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла на 17 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла на 17 тысяч гектаров

В школах Петропавловска-Камчатского из-за плохой погоды отменили занятия

В школах Петропавловска-Камчатского из-за плохой погоды отменили занятия

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Леонид Парфенов рассказал SPLETNIK.RU о новом проекте

Леонид Парфенов рассказал SPLETNIK.RU о новом проекте "Парфенон"

Викторию Дайнеко довел до слез бывший муж

Викторию Дайнеко довел до слез бывший муж

СМИ: Брэд Питт влюбился в архитектора и художницу Нери Оксман

СМИ: Брэд Питт влюбился в архитектора и художницу Нери Оксман

Алена Савкина тронута заботой Ильи Яббарова

Алена Савкина тронута заботой Ильи Яббарова

Новости политики
еще новости
В Раде есть идея переименовать Днепропетровскую область

В Раде есть идея переименовать Днепропетровскую область

Пасхальтный террор в Киеве: националисты охотятся на куличи

Пасхальтный террор в Киеве: националисты охотятся на куличи

Как детский синяк и чиновники разрушили семью Кирьяновых

Как детский синяк и чиновники разрушили семью Кирьяновых

«Мы должны задуматься»: Массовый приезд белорусов обеспечил России миграционный прирост

«Мы должны задуматься»: Массовый приезд белорусов обеспечил России миграционный прирост

Новости экономики
еще новости
Трамп запустил новый виток торговой войны с Китаем

Трамп запустил новый виток торговой войны с Китаем

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро

Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро

Новости общества
еще новости
В Хабаровском крае специалисты железнодорожных войск ВВО отразили нападение условного НВФ

В Хабаровском крае специалисты железнодорожных войск ВВО отразили нападение условного НВФ

Мария Захарова прокомментировала вновь открывшиеся обстоятельства в деле Скрипаля

Мария Захарова прокомментировала вновь открывшиеся обстоятельства в деле Скрипаля

Военные специалисты на Дальнем Востоке восстановят американский танк «Шерман» ко Дню Победы

Военные специалисты на Дальнем Востоке восстановят американский танк «Шерман» ко Дню Победы

Всех сожгли: на запрос Москвы по делу Скрипаля вместо официального Лондона ответила британская пресса

Всех сожгли: на запрос Москвы по делу Скрипаля вместо официального Лондона ответила британская пресса

Происшествия
еще новости
В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Новости Украины
еще новости
В России к празднику Пасхи выпустят iPhone X с Иисусом: появились фото

В России к празднику Пасхи выпустят iPhone X с Иисусом: появились фото

В мае в ОРДО закроют несколько крупных автотранспортных предприятий

В мае в ОРДО закроют несколько крупных автотранспортных предприятий

Главарь «ЛНР» объяснил, почему Украина стала «чужой» для Донбасса

Главарь «ЛНР» объяснил, почему Украина стала «чужой» для Донбасса

«МГБ ДНР» обвинило «украинское подполье» в избиении боевиков в Горловке

«МГБ ДНР» обвинило «украинское подполье» в избиении боевиков в Горловке

Мировые новости
еще новости

"Перемирие" на Донбассе: оккупанты палят по позициям ВСУ на всех направлениях

Астрономы: темная материя должна быть

Астрономы: темная материя должна быть "абсолютной черной"

Как мужчины и женщины по-разному чувствуют запахи

Как мужчины и женщины по-разному чувствуют запахи

Курильщики склонны употреблять калорийную пищу – ученые

Курильщики склонны употреблять калорийную пищу – ученые




Лента новостей
Россияне почти не верят в победу сборной на ЧМ-2018 - 12:27 Россияне почти не верят в победу сборной на ЧМ-2018Водитель упавшего в Черное море автобуса приговорен к 4,5 года колонии - 12:27 Водитель упавшего в Черное море автобуса приговорен к 4,5 года колонииВ Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора о блокировке - 12:27 В Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора о блокировкеНа месте строительства Крымского моста найдена античная керамика IV в. до н. э. (ФОТО) - 12:24 На месте строительства Крымского моста найдена античная керамика IV в. до н. э. (ФОТО)В Раде есть идея переименовать Днепропетровскую область - 12:17 В Раде есть идея переименовать Днепропетровскую областьВолейболисты "Зенита" и "Кузбасса" возложили цветы у сгоревшего ТЦ "Зимняя Вишня" - 12:07 Волейболисты Пасхальтный террор в Киеве: националисты охотятся на куличи - 11:56 Пасхальтный террор в Киеве: националисты охотятся на куличиЭкс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы - 11:52 Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмыКак детский синяк и чиновники разрушили семью Кирьяновых - 11:49 Как детский синяк и чиновники разрушили семью КирьяновыхСаша Шева многое пережила на проекте - 11:35 Саша Шева многое пережила на проектеРассталась самая красивая пара российского шоу-бизнеса - 11:24 Рассталась самая красивая пара российского шоу-бизнеса"Перемирие" на Донбассе: оккупанты палят по позициям ВСУ на всех направлениях - 11:21 В мае в ОРДО закроют несколько крупных автотранспортных предприятий - 11:14 В мае в ОРДО закроют несколько крупных автотранспортных предприятийСМИ узнали о правительственном плане нетерпимости к неофициальным товарам - 11:08 СМИ узнали о правительственном плане нетерпимости к неофициальным товарам
Последние новости
В Хабаровском крае специалисты железнодорожных войск ВВО отразили нападение условного НВФ - 13:56 В Хабаровском крае специалисты железнодорожных войск ВВО отразили нападение условного НВФ Леонид Парфенов рассказал SPLETNIK.RU о новом проекте "Парфенон" - 13:52 Леонид Парфенов рассказал SPLETNIK.RU о новом проекте Мария Захарова прокомментировала вновь открывшиеся обстоятельства в деле Скрипаля - 13:44 Мария Захарова прокомментировала вновь открывшиеся обстоятельства в деле Скрипаля Каррера: меня не устраивает второе место в ЧР, в Кубке тоже нужна только победа - 13:42 Каррера: меня не устраивает второе место в ЧР, в Кубке тоже нужна только победа Викторию Дайнеко довел до слез бывший муж - 13:24 Викторию Дайнеко довел до слез бывший муж Белоруссия рассчитывает на сохранение лидерства РФ в СНГ - 13:12 Белоруссия рассчитывает на сохранение лидерства РФ в СНГ В России к празднику Пасхи выпустят iPhone X с Иисусом: появились фото - 13:00 В России к празднику Пасхи выпустят iPhone X с Иисусом: появились фото СМИ: Брэд Питт влюбился в архитектора и художницу Нери Оксман - 12:52 СМИ: Брэд Питт влюбился в архитектора и художницу Нери Оксман Военные специалисты на Дальнем Востоке восстановят американский танк «Шерман» ко Дню Победы - 12:38 Военные специалисты на Дальнем Востоке восстановят американский танк «Шерман» ко Дню Победы «Тайна» Благодатного огня, раскрытая армянским священником, получила резкий ответ - 12:35 «Тайна» Благодатного огня, раскрытая армянским священником, получила резкий ответ Алена Савкина тронута заботой Ильи Яббарова - 12:31 Алена Савкина тронута заботой Ильи Яббарова Старые сообщения Цукерберга начали пропадать из переписки в Facebook - 12:28 Старые сообщения Цукерберга начали пропадать из переписки в Facebook Герман Клименко предсказал превращение пользователей Telegram в маргиналов - 12:28 Герман Клименко предсказал превращение пользователей Telegram в маргиналов
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"