Мария Захарова прокомментировала вновь открывшиеся обстоятельства в деле Скрипаля

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова дала оценку действиям британских спецслужб, о действиях которых рассказали британские СМИ.

На своей странице в социальной сети Захарова прокомментировала факт уничтожения домашних питомцев отравленного в Британии Сергея Скрипаля.

Захарова отметила, что как не шутливо звучит фраза об уничтожении «важных свидетелей» в виде кота и двух морских свинок, ситуация далека от шуток. При химическом отравлении, которое было применено в отношении Сергея и Юлии Скрипаль, как утверждает Лондон, гибель домашних животных от естественных причин вызывает массу вопросов, сообщает gazeta.

Представитель российского МИД отметила, что согласно информации британских СМИ морские свинки Скрипаля умерли от обезвоживания, так как остались без присмотра.

Она также отметила тот факт, что морских свинок и найденного кота, которого усыпили из-за «невыносимых» страданий от стресса, кремировали. Их попросту уничтожили, хотя тела животных могли стать важной уликой в расследовании дела об отравлении экс-шпиона Сергей Скрипаля.