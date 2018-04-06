Мелания Трамп бросила Дональда в начале их романа из-за измены

Мелания и Дональд Трамп

Тема супружеских измен Дональда Трампа не сходит с полос газет, а первая леди США сохраняет стоическое спокойствие. Журналист Рональд Кесслер порылся в биографии президентской четы и обнаружил случай, когда Мелания, усомнившись в верности Дональда, разорвала отношения. В своей книге Кесслер утверждает, что эта страница личной истории Дональда и Мелании относится к периоду, когда они еще не были женаты.

В 1998 году на Неделе моды в Нью-Йорке американский миллиардер Трамп подошел к словенской фотомодели Кнавс (девичья фамилия Мелании – прим.ред.) и попросил ее номер телефона. Она отказала, но взяла его визитку, а позже сама позвонила. Так начался их роман.

Дональд и Мелания Трамп

Однажды Мелания приехала к нему в Trump Tower и столкнулась с бывшей подругой Дональда – моделью Карой Янг.

Он встречался с Карой почти два года. И что сделала Мелания? Она бросила его! Она сказала: "Мне плевать на его миллиарды долларов. Я ухожу". Затем позвонила в Мар-а-Лаго и попросила персонал прислать ее одежду. Реакция Мелании произвела на Дональда впечатление, и он постарался вернуть ревнивую девушку, – пишет Кесслер в книге.

Белый дом неоднократно отрицал правдивость новостей о связях президента с другими женщинами.

Мелания Трамп