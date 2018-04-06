Мемория. Василий Юнкер

6 апреля 1840 года родился исследователь Африки Василий Юнкер.

Личное дело

Василий Васильевич (Вильгельм) Юнкер (1840 – 1892)родился в Москве в семье обрусевшего немца, крупного банкира. Окончил знаменитую немецкую гимназию Петришуле в Петербурге. После этого он отказался продолжать семейную традицию, и решил стать не финансистом, а медиком. Учился в университетах Дерпта, Берлина и Геттингена, получил степень доктора медицины, но врачебной деятельностью занимался недолго, так как понял, что не может сдержать свою страсть к путешествиям. К этому времени Василий Юнкер, который не был стеснен в средствах, уже посетил многие страны Европы, включая Исландию. Но его влекли неизведанные земли.

Первый экспедиционный опыт он приобрел, отправившись в Северную Африку. В 1874 – 1875 годах он участвовал в археологических раскопках на территории Туниса, посетил также Египет. В эти годы Василий Юнкер выучил арабский язык, необходимый ему для планируемых путешествий вглубь африканского континента. А также освоил необходимые полевые навыки географа-исследователя. Углубляет свои знания он во время специальной стажировки у географа Кипперта в Берлине. Посещает международный географический конгресс 1875 года в Париже, где знакомится с ведущими мировыми учеными.

Сочтя себя достаточно подготовленным, Василий Юнкер принимает решение исследовать Восточный Судан и земли лежащие южнее. Основной его целью становится нанесение на географические карты области водораздела между бассейнами Нила и Конго, почти неизвестной европейцами в то время. Ключевым моментом для решения данного вопроса было исследование реки Уэле (на территории современной Демократической Республики Конго), которую некоторые ученые относили к бассейну Конго, другие – к бассейну Нила, а третьи вообще считали впадающей в реку Шари, которая течет к озеру Чад.

В октябре 1875 года Василий Юнкер прибыл в Александрию, но только через год получил разрешение египетских властей на посещение южного Судана. За это время он предпринял несколько малых экспедиций по ливийской пустыне и притоку Белого Нила Собату. После этого он наконец сумел отправиться в центральные районы Африки и описать речную сеть этого региона. В Россию Василий Юнкер вернулся в 1878 году. Он выступил с докладом о своих исследованиях в Русском географическом обществе, а также опубликовал ряд статей в европейских научных журналах.

Но в Европе Василий Юнкер задержался ненадолго. Осенью 1879 года он вновь прибыл в Египет и направился на юг, к реке Уэле. К весне он достиг районов, где еще не бывали европейские путешественники. В этих местах существовал сильный племенной союз азанде, с верховным вождем которого Ндорумой познакомился Юнкер. Он устроил основную базу экспедиции в селении Ндорумы и совершал оттуда походы, обследуя реку Уэле и ее притоки. Но в середине 1882 года состояние здоровья Василия Юнкера было настолько подорвано, что он понял, что должен вернуться.

Однако это удалось нескоро. Территория Судана была охвачена махдистским восстанием, поэтому пройти через нее из экваториальных районов Африки в Египет было невозможным. Два года Василий Юнкер искал возможности проникнуть в Египет, пока, наконец, не решил возвращаться иным путем – через Занзибар. Но и туда добраться было нелегко. Василий Юнкер должен был достичь озера Виктория, совершить плавание по нему, затем добраться через нынешние Кению и Танзанию до Занзибара. Для этого ему приходилось вступать в переговоры с местными вождями, но исследователю помогало его всегда хорошее отношение к африканцам. «Именно то, что я так последовательно придерживался моего отношения к туземцам, способствовало моему проникновению в неприступные до того страны, которые открылись мне, исследователю-одиночке, путешествовавшему в сопровождении лишь нескольких слуг-подростков; однако население этих стран, несомненно, оказало бы сопротивление всем попыткам вторжения путем насилия», – писал он позднее. Наконец, в начале 1887 года Василий Юнкер прибыл в Занзибар и оттуда морем отправился в Суэц и далее в Европу.

9 апреля 1887 года Василий Юнкер выступил в Русском географическом обществе с докладом об итогах своего второго путешествия. В последующие годы он жил преимущественно в Вене, где разбирал привезенные из экспедиции материалы и писал свой главный труд – «Путешествия по Африке». Вернуться в Африку ему было не суждено. В возрасте всего пятидесяти одного года ученый заболел воспалением легких и умер в Петербурге 1 февраля 1892 года.

Василий Юнкер russianview.com

Чем знаменит

Главным достижением Василия Юнкера как географа стало описание водораздела Нила и Конго, в частности доказательство того, что река Уэле впадает в Убанги – один из главных притоков Конго. Им была составлена весьма точная карта региона в масштабе 1 : 750 000, охватывавшая более 1200 километров. Не меньший вклад внес Василию Юнкер и в этнографию, описав ряд африканских народов, еще неизвестных ученым. Особенно ценны его сведения об азанде, а также о пигмейском народе акка (арабское название – тики-тики, самоназвание – байака). Юнкера отличала скрупулезность подхода к сбору этнографических данных, он фиксировал не только границы распространения крупных этнических групп, но и мелких племен и отдельных родов, а также собирал сведения из местных преданий о том, как они меняли свое место жительства. Позднее это значительно помогло в реконструкции дописьменной истории восточно-суданских народностей.

Этнографические коллекции Василия Юнкера, собранные в ходе первого путешествия, хранятся в африканском отделе Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры). Предметы, которые он собрал во втором путешествии, погибли в пути при попытках пересечь охваченный войной Судан. Среди собранных Юнкером предметов есть одежда, украшения, оружие, утварь, изделия из резного дерева, маски, музыкальные инструменты арабов Судана и нилотских народов. Также он привез коллекцию черепов восточно-суданских народов, она сейчас находится в антропологическом отделе Кунсткамеры.

О чем надо знать

Из-за войны в Судане в Европу в течение нескольких лет не приходило никаких известий о судьбе экспедиции Юнкера. Поэтому, подобно тому, как в 1870-х Генри Стенли отправился искать Ливингстона, на поиски Юнкера также была снаряжена экспедиция. Средства на нее выделил брат Юнкера. Возглавил экспедицию немецкий путешественник Густав Адольф Фишер. В 1882 году он работал врачом в Занзибаре. Фишер правильно предсказал, что лишенный возможности пройти через Судан Юнкер попытается достичь Занзибара, и решил пойти ему навстречу. Фишер сумел достичь озера Виктория. Но правитель царства Буганда не позволил ему обогнуть озеро по южному и западному побережью (как потом выяснилось, именно там проходил путь Юнкера). Тогда Фишер попытался пройти по восточному побережью, но не сумел преодолеть природные препятствия. В итоге ему пришлось возвращаться. Однако, не сумев встретиться с Юнкером, Фишер за время своего пути описал значительную территорию, еще не известную европейцам.

Прямая речь

Ночь прошла, и утренняя заря возвестила рождение нового дня, а я все еще сидел у огня. С другого берега до меня доносились шум военной тревоги и глухие звуки большого барабана; на нашей стороне в лагере бушевали страсти, и тысячи людей были готовы к военным действиям.

Тем временем от мангбалле приходили один за другим послы, которые высказывали подозрения Мамбанги. Даже моя просьба отослать с Адатамом некоторые, самые необходимые вещи сделала его еще более подозрительным. Он находился в заблуждении, полагая, что в нашем лагере каждое распоряжение исходит от меня. Поэтому, чтобы разведать мои истинные намерения, он, по обычаю страны, запросил судьбу, обращался за советом к «бенге», для чего был зарезан специальный петух. Приговор был: «виновен»; таким образом укрепилось подозрение Мамбанги, что я питаю против него враждебные намерения. После этого для них уже не было ни малейшего сомнения, и княжеский посол с ханжеской серьезной миной положил к моим ногам два куриных крыла как corpus delicti (сумма улик), но прежде чем я узнал, в чем собственно дело, произошел бесконечный палавер с Земио, и лишь к концу его мне перевели фатальное «виновен». После этого я в длинной язвительной речи отчитал всю компанию. Я говорил, что данное мною слово более достойно доверия, чем все их «бенге» и «мапинге» (тоже род оракула) и чем весь их кровообмен. Дело в том, что пока я говорил, вблизи меня производился обмен кровью между людьми Земио и Мамбанги. Впрочем, добавил я, больше не нужно слов. Раз курица издохла, я теперь для них являюсь человеком вне закона и должен опасаться быть убитым при вступлении в их страну. Поэтому я, не переходя через реку, просто возвращусь назад. Они, видно, не ожидали этого, и послышались возражения.

Между тем, едва я вошел в свою хижину, как Адатам, тем временем вернувшийся от Мамбанги, последовал за мной и, horribile dictu (страшно сказать), подал мне также два куриных крыла. Он ничего не знал о первом оракуле, а эти крылья взял от курицы, точно так же подвергнутой испытанию и умерщвленной, которая якобы возвестила, что произойдет со мною на избранном пути. Мамбанга полагал, что я переправлюсь через реку и буду воевать с абармбо. Отсюда, по его мнению, логически следовало, что я там буду убит; поэтому он через моего слугу настоятельно предупреждал меня, чтобы я не шел к абармбо, а лучше явился бы к нему.

Василий Юнкер «Путешествия по Африке»

Шесть фактов о Василии Юнкере

Экспедиции Василия Юнкера носили исключительно научный характер и финансировались им самим, а не государственными органами, заинтересованными в колонизации африканских земель.Похоронен Василий Юнкер в семейном склепе на Смоленском кладбище.Помимо физической географии, этнографии и биологии Василий Юнкер собрал и ценную метеорологическую информацию о Центральной Африке. На реке Уэре-Опи (приток реки Уэле) он устроил метеостанцию, где в течение шести месяцев велись регулярные метеорологические наблюдения.В ходе поездок 1870-х годов в Египет Василий Юнкер пытался разыскать упоминаемое древними авторами старое русло Нила к западу от современного, но потерпел неудачу.Василий Юнкер составил словари нескольких языков экваториальной Африки. Для этой цели он разработал специальную систему транскрипции, в основе которой лежал латинский алфавит (с ориентацией на немецкое чтение), а для обозначения отсутствующих в европейских языках звуков использовались буквы кириллицы.К сожалению, трехтомные «Путешествия по Африке», написанные Юнкером по-немецки и изданные в Вене, до сих пор переведены на русский язык лишь частично. Но существует их полный английский перевод, сделанный вскоре после венского издания. Путешественник сам начал готовить русское издание своего труда, но смерть помешала завершить эту работу.

Материалы о Василии Юнкере

Статья о Василии Юнкере в русской Википедии

Василий Юнкер в проекте «Хронос»

Василий Юнкер «Путешествия по Африке»

История семейства Юнкер в Санкт-Петербурге

Сборник Музея антропологии и этнографии, том 15, содержащий описание африканских коллекций В. В. Юнкера