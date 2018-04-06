Минэнерго пообещало рост цен на бензин не выше уровня инфляции

По прогнозу Минэнерго России, рост цен на бензин в 2018 году не будет выше уровня инфляции. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак.

«Что касается роста цен, он происходит в соответствии с инфляционной составляющей и теми налоговыми решениями, которые были приняты. Никаких дополнительных факторов нет. По результатам года, рост должен быть на уровне инфляции», — цитирует Новака RNS.

По словам министра, «какой-то критичной ситуации» на внутреннем рынке нефтепродуктов нет.

«На сегодняшний день достаточное количество нефтепродуктов», — подчеркнул Новак.

Ранее независимые трейдеры заявили о том, что крупные нефтяные компании намеренно создают дефицит нефтепродуктов на бирже, что ведет к повышению оптовых цен на бензин и может кончиться закрытием мелких АЗС.