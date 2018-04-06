Минпромторг предложил маркировать духи и пиво

Российское Министерство промышленности и торговли направило в кабмин письмо с перечислением товаров, на упаковке которых предлагает размещать обязательную маркировку. В списке фигурируют продукты питания, одежда, парфюмерия, пиво, бытовая химия и другие товары, пишут «Ведомости».

По данным газеты, составленный Минпромторгом перечень поддержала Федеральная налоговая служба, однако окончательный список товаров, подлежащих маркировке, пока не утвержден — его продолжают обсуждать.

В настоящее время на российском рынке маркируются изделия из меха, нынешним летом стартует эксперимент по маркировке драгоценностей, а с 2020 года она станет обязательной для лекарственных средств.

Цель введения обязательной маркировки товаров — обеспечение возможности полностью отслеживать оборот определенных товаров. Сплошная система прослеживаемости может быть внедрена в России в 2024 году.