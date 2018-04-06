МВД Украины готовится к захвату Донбасса с помощью миротворцев ООН

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его ведомство готовится к операции по «деоккупации Донбасса».

«Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной», — отметил он.

«Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту», — добавил Аваков.

Он также подчеркнул, что «в условиях российской агрессии особенно заметна эффективность работы Национальной полиции».