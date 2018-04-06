«Мы должны задуматься»: Массовый приезд белорусов обеспечил России миграционный прирост

В 2017 году миграционный прирост населения России произошел в основном за счет прибывших в страну белорусов. Такие данные приводятся в исследовании, подготовленном российским Институтом демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Авторы исследования «Миграция в России. Предварительные итоги 2017 года» ссылаются на оперативные данные учета иностранных граждан, прибывающих в Россию.

Как отмечается в исследовании, в 2017 году по сравнению с 2016-м «миграционный прирост населения России увеличился в обмене с Белоруссией (в 4,5 раза), Киргизией (на 75%), Таджикистаном (на 27%), Арменией, Туркменией, Узбекистаном и Грузией (на 13?19%)». При этом миграционный прирост в обмене с другими странами СНГ снизился, особенно значительно в ситуации с Украиной. Эксперты также обращают свое внимание на то, что в 2011—2017 годах число граждан, которые прибывают в Россию из Белоруссии, постоянно увеличивалось.

Следует отметить, что тенденцию перемещения белорусов в Россию фиксируют и белорусские бизнес-союзы. Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин обратил внимание на этот тренд во время пресс-конференции в феврале 2018 года, сообщает БелаПАН. «Есть тенденция среди молодежи, мы эту тенденцию видим, когда наши граждане переезжают в Россию, открывают там бизнес и затем начинают получать там гражданство. Лично на моих глазах несколько предпринимателей, которые в Белоруссии попали под штрафы, переехали в Россию и там прекрасно себя чувствуют», — отметил Калинин.

Он также подчеркнул, что государство не должно стимулировать переход белорусов в российское гражданство. «Мы все должны над этим задуматься. Поэтому очень важно заниматься декриминализацией вопросов экономической деятельности. Должны быть разумные штрафы и разумная ответственность за правонарушения», — отметил председатель Белорусского союза предпринимателей.

Напомним, что главным рынком труда для белорусов остается Россия — туда официально в 2017 году на заработки уехали 6?156 жителей Белоруссии (при этом реальные цифры не известны). Вторым по привлекательности для белорусов стал рынок Польши, куда уехали работать 2?969 человек. Третье и четвертое место заняли США (473) и Литва (410). Согласно данным Департамента по гражданству и миграции МВД республики, в 2017 году на заработки в страну из-за рубежа приехали 15?844 человека. Для сравнения: в 2016 году в Белоруссии трудоустроился 20?791 иностранец, а в 2015-м — 31?768 человек. Таким образом, в 2017 году число приехавших на работу трудовых мигрантов сократилось почти на 24%, в то же время количество уехавших на заработки за границу белорусов выросло более чем на 44%.

https://eadaily.com/ru/news/2018/04/05/belorusy-nachali-massovo-emigrirovat-v-rossiyu