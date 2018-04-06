Не упустите шанс побывать на концерте легендарной группы "Руки вверх!"

Поклонники легендарной группы 90-х годов «Руки вверх!» трепещите! 21 и 22 апреля 2018 года Спортивный комплекс «Олимпийский» взорвется от бури оваций в связи с тем, что в его стенах будет проходить концерт группы Руки Вверх.Всем желающим посетить концерт стоит поторопиться с приобретением билетов, ведь с каждым днем их становится все меньше. Концерт группы не будет скучным, в принципе, как и всегда. На этот раз шоу обещает быть незабываемым благодаря шикарному звуковому сопровождению, световым эффектам и огромному заряду положительной энергии. А сами исполнители сделают все, чтобы поклонников их творчества стало гораздо больше.Помимо новых хитов, которые были выпущены группой за последнее время, прозвучат всеми любимые и всем известные хиты прошлых лет: «Алёшка», «Крошка моя», «Думала» и другие. Концерт рассчитан на 3 часа и, уж поверьте, никто не заскучает. Также зрители смогут оценить мастерство танцоров, которые будут танцевать в ходе выступления под легендарные хиты группы «Руки вверх!». И, конечно же, поклонники смогут насладиться сольным выступлением исполнителей, которые продолжают завоевывать сердца миллионов людей.Группа уже на протяжении долгого времени заставляет людей улыбаться и двигаться в такт музыке при первых же услышанных по радио или телевидению нотках. Даже вышедшие из возраста подростков молодые парни и девчонки, которым уже сейчас по 30-40 лет с радостью прослушивают известные им с молодости хиты, а кто-то, возможно, вспоминает первый поцелуй, случившийся под музыку «Руки вверх!» или другие приятные моменты. Песни группы всегда будут жить в сердцах людей, поскольку они затрагивают сокровенные человеческие чувства. Эта музыка настраивает людей на романтику, позитив, доброту, любовь. Во все времена хиты группы будут актуальны для каждого их полюбившего.Солист группы – Сергей Жуков – покорил не одну сотню и не одну тысячу женских сердец своей обаятельностью, открытостью и искренностью, с которой он исполняет свои песни. И уходить со сцены уж точно не собирается. Напротив, концерт, который состоится в скором времени, как подтверждение того, что творчество Сергея Жукова необходимо многим. Концерт является своего рода закреплением достигнутого за многие годы ошеломительного результата группы.Так что, уважаемые поклонники творчества группы «Руки вверх!» спешите приобрести билеты на концерт, который состоится 21 апреля 2018 года в Спортивном комплексе «Олимпийский», чтобы вновь насладиться замечательной музыкой.