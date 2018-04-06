Британская разведка не может остановиться и одно за одним делает заявления, противоречащие друг другу.

Так, новой «родиной» «Новичка объявлен Саратов — об этом говорится в свежем материале The Times.

Отравляющее вещество якобы было произведено на территории военной научно-исследовательской базы в городе Шиханы под Саратовом. Озвучена эта версия была озвучена на специальном совещании союзников Соединенного Королевства.

Издание отмечает, что это мероприятие было организовано с целью «убедить мировых лидеров в том, что за отравлением стоит Москва».

В ходе совещания представители спецслужб заявили, что «химическое вещество „Новичок” было произведено на объекте Шиханы в юго-западной части РФ».

Как сообщала «Русская Весна», вчера это же издание объявило, что спецслужбам якобы удалось установить местонахождение секретной российской лаборатории, где было произведено отравляющее вещество — в секретной лаборатории на окраине Москвы.

Напомним, ранее МИД Великобритании удалил сообщение о российском происхождении «Новичка» из своего микроблога Twitter.

3 апреля глава лаборатории в Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил о том, что невозможно доказать, что Сергей и Юлия Скрипали были отравлены веществом из России, хотя министр иностранных дел Британии Борис Джонсон уверял, что «парни из Портон Даун» заверили его, что «Новичок» делают в России.