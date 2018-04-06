Новой эпохе - новых лидеров

Сегодня вслед за советским глобальным проектом «коммунистического общества» терпят крах конкурировавшие с ним западные общественные проекты – западноевропейский социал-демократический проект «общества всеобщего благополучия» и американский либеральный проект «свободного общества». В итоге все развитые страны оказались в эволюционном тупике. Это и составляет суть развивающегося на планете глобального общественного кризиса, наблюдаемого в виде букета кризисов Первого мира – политического, экономического, социального. При этом глобальный кризис демонстрирует завершение индустриальной эпохи развития человечества. Как это имело место в случаях завершения предыдущих эпох – античной и феодальной. И как в предыдущих случаях, глобальный кризис стал результатом окончательного устаревания интеллектуального обеспечения развитых стран – оно перестало быть адекватным условиям постиндустриального этапа развития.

Основой интеллектуального обеспечения общества является доминирующее в нем мировоззренческое учение – религия или идеология. Потому что именно учение задает обществу цели, описывает пути и способы их достижения, предлагает подходящую для этого модель организации общества и необходимую для ее функционирования этическую систему. А созданные на основе учения общественные теории позволяют разрабатывать проекты общественного развития, в сумме предлагающие обществу «образ будущего».

Поэтому первыми перейдут на следующий этап развития страны, которые смогут кардинально обновить свое интеллектуальное обеспечение. В итоге станут новыми лидерами человечества. Как свидетельствует исторический опыт, ими сначала станут небольшие страны. Как более гибкие, мобильные, управляемые. Это правило наглядно продемонстрировало крохотное монгольское общество, сумевшее в XII веке за считанные годы создать самую большую в истории человечества империю. Сегодня масштабный фактор перестал играть ключевую роль на мировой арене – беспомощность внешней политики США это наглядно демонстрирует. Это значит, что борьба между развитыми странами осталась в прошлом – сегодня уже имеет место лишь конкуренция между ними. И в качестве главного фактора успеха на смену физической «военной силе» и пропагандистской «мягкой силе» приходит «сила интеллекта».

Даже в небольшой по размерам современной развитой стране интеллектуального потенциала граждан достаточно для того, чтобы общество смогло достичь лидерского статуса. И проблема только в умении использовать интеллектуальный потенциал общества. Именно ее решает качественное интеллектуальное обеспечение – дает интеллектуалам адекватное имеющимся условиям исходное миропонимание, обеспечивающее эффективное использование интеллектуального потенциала общества. Это значит, что не только успешно преодолеть глобальный кризис, но и войти в число новых лидеров человечества сегодня способна практически любая прошедшая этап индустриального развития страна – модернизация интеллектуального обеспечение требует реально символических затрат.

В 1999 году группа российских интеллектуалов и предпринимателей приступила к созданию адекватного условиям постиндустриального этапа интеллектуального обеспечения. Сегодня этот проект готов для реализации – решены все концептуальные и теоретические вопросы модернизации модели общества, разработано методическое сопровождение внедрения проекта, подготовлены необходимые для поддержки проекта информационные продукты. Разработчики предлагают свой проект странам, готовым использовать шанс на лидерство в новой эпохе.

Желающим принять участие в проекте и его развитии, узнать подробности, или высказать свои соображения, предлагаем обращаться по адресу: [email protected]

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