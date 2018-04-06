Новые полосы в аэропортах Москвы не успеют сдать к ЧМ-2018

В московских аэропортах Шереметьево и Домодедово не успевают завершить строительство новых взлетно-посадочных полос к открытию чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад заказавшей оба объекта Росавиации.

В Шереметьево новую ВПП точно не построят в срок, хотя работы там ведутся с 2011 года, и за этот период времени их стоимость возросла в полтора раза — до 55,7 млрд рублей. В минувшем июне глава Минтранса РФ Максим Соколов сетовал перед правительством на нехватку финансирования строительства.

К началу марта 2018 года полоса в Шереметьево была готова на 55%, а рулежные дорожки находились в степени готовности от 39% до 90%, говорится в докладе Росавиации.

Там же перечислены причины срыва сроков работ — тяжбы с местным населением по поводу выкупа земель под строительство, бюрократические проволочки (большое количество различных согласований для переноса нефтепродуктопровода и газопровода), а также «геологическая структура местности».

Росавиация видит реальный срок сдачи дополнительной взлетно-посадочной полосы в Шереметьево в сентябре нынешнего года, однако окончательно она будет готова только к 2020 году. «При этом еще год назад Росавиация решила, что ВПП-3 будет запущена к ЧМ-2018 в усеченном виде, без одной магистральной и трех дополнительных рулежных дорожек», — пишут «Ведомости».

Существует также риск, что не успеют сдать в срок дополнительную ВПП в Домодедово.