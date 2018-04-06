Нулевые чтения законопроекта «Об уточнении статуса самозанятых граждан»

6 апреля в 11:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» Общественная палата России проведёт «нулевые чтения» пакета законопроектов «Об уточнении статуса самозанятых граждан»
Министерством финансов Российской Федерации подготовлены два законопроекта об уточнении статуса самозанятых граждан: проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального закона »О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации«, а также проект федерального закона »О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Общественная палата Российской Федерации проводит «нулевое чтение» указанных законопроектов, имеющее целью формирование позиции Палаты по следующим вопросам:
- Допустима ли замена уведомительного порядка ведения деятельности самозанятыми гражданами?
- Следует ли на законодательном уровне прямо предусмотреть, что деятельность самозанятых граждан не относится к предпринимательской деятельности?
- Каким должен быть закрепленный на федеральном уровне перечень видов деятельности самозанятых граждан?
- Следует ли относить к самозанятым тех граждан, кто имеет основное место работы?
- Зачем нужна легализация самозанятых?
Модератор — заместитель Секретаря Общественной Палаты РФ Лидия Юрьевна Михеева.
В работе примут участие члены ОП РФ, представители Государственной Думы, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», общероссийского Профсоюза образования, профсоюза работников здравоохранения России, а также представители министерств и ведомств, а также эксперты ОП РФ.
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