Нулевые чтения законопроекта «Об уточнении статуса самозанятых граждан»

Инициативу обсудят члены Общественной палаты и эксперты

6 апреля в 11:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» Общественная палата России проведёт «нулевые чтения» пакета законопроектов «Об уточнении статуса самозанятых граждан»

Министерством финансов Российской Федерации подготовлены два законопроекта об уточнении статуса самозанятых граждан: проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального закона »О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации«, а также проект федерального закона »О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Общественная палата Российской Федерации проводит «нулевое чтение» указанных законопроектов, имеющее целью формирование позиции Палаты по следующим вопросам:

- Допустима ли замена уведомительного порядка ведения деятельности самозанятыми гражданами?

- Следует ли на законодательном уровне прямо предусмотреть, что деятельность самозанятых граждан не относится к предпринимательской деятельности?

- Каким должен быть закрепленный на федеральном уровне перечень видов деятельности самозанятых граждан?

- Следует ли относить к самозанятым тех граждан, кто имеет основное место работы?

- Зачем нужна легализация самозанятых?

Модератор — заместитель Секретаря Общественной Палаты РФ Лидия Юрьевна Михеева.

В работе примут участие члены ОП РФ, представители Государственной Думы, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», общероссийского Профсоюза образования, профсоюза работников здравоохранения России, а также представители министерств и ведомств, а также эксперты ОП РФ.

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