Обамеянг в восторге от матча Лиги Европы между "Арсеналом" и ЦСКА в Лондоне

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг восхитился матчем его команды против московского ЦСКА.

"Какая игра!", - написал габонский футболист в своем микроблоге в Twitter.

В первом матче четвертьфинала Лиги Европы "Арсенал" победил ЦСКА со счетом 4:1.

Обамеянг перешел в "Арсенал" из дортмундской "Боруссии" в январе текущего года. Он не сможет играть в еврокубках за свой новый клуб до конца нынешнего сезона, так как уже заигран за немецкую команду.

What a Game ???? @Arsenal

— Aubameyang P-E (@Aubameyang7) 5 апреля 2018 г.