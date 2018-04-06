Одно неверное слово: Сбербанк блокирует счета и карты

Многие владельцы карт и счетов Сбербанка обратились с жалобой на блокировку доступа к собственным финансам. Об этом в соцсети сообщила пострадавшая фирма «Адские бабки».

Причиной неожиданных действий со стороны банка оказалось выявление незаконных финансовых операций путем распознавания «слов-ключей». Так, любые фразы, содержащие слово «агент» и производные от него, в описании денежной операции, незамедлительно приводили к блокировке счетов.

«Счета блокировались даже за «химический реАГЕНТ» и «по АГЕНТскому договору»-сообщают пострадавшие.

Подобные манипуляции стали причиной борьбы Сбербанка с экономическими преступлениями и финансовым терроризмом.

Столкнувшиеся с проблемой сообщают, что после заморозки карт, возникает множество трудностей с разблокировкой финансов. Система работает автономно, поэтому приходится лично посетить отделение банка, предварительно собрав целую кучу документов.