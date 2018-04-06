Пасхальтный террор в Киеве: националисты охотятся на куличи

Украинское националистическое движение С14 объявило войну слову "кулич". Его, как считает лидер С14 Евгений Карась, православному украинцу нельзя использовать ни в коем случае, так как существует украинское слово "паска".На фейсбук-странице активиста националистической организации появилась запись следующего содержания:"Где-нибудь в публичном пространстве Киева есть "куличи"? Может какая-то реклама, билборды, вывески? Необходимо провести этический патруль и убрать эти проявления шизофрении. За тридцать лет жизни я впервые вижу, чтобы кто-то пытался обзывать наши паски какими-то "куличами""Разделяющие негодование Евгения украинские граждане откликнулись на призыв и начали публиковать фотографии с попавшим в националистическую опалу словом "кулич", использованным на вывесках, ценниках и в разнообразных рекламных материалах.Слово "кулич", в частности, обнаружилось на ценнике, которым снабжено традиционное пасхальное угощение, продаваемое в, о ужас, Верховной раде! То есть, к великому возмущению националистов, очередное проявление "зрады" проникло даже в логово украинского режима.