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Пасхальтный террор в Киеве: националисты охотятся на куличи


Добавлено: 06 апр 2018 в 11:56, Категория: Политика
Пасхальтный террор в Киеве: националисты охотятся на куличи

Украинское националистическое движение С14 объявило войну слову "кулич". Его, как считает лидер С14 Евгений Карась, православному украинцу нельзя использовать ни в коем случае, так как существует украинское слово "паска".
 
На фейсбук-странице активиста националистической организации появилась запись следующего содержания:
 
"Где-нибудь в публичном пространстве Киева есть "куличи"? Может какая-то реклама, билборды, вывески? Необходимо провести этический патруль и убрать эти проявления шизофрении. За тридцать лет жизни я впервые вижу, чтобы кто-то пытался обзывать наши паски какими-то "куличами""
 
Разделяющие негодование Евгения украинские граждане откликнулись на призыв и начали публиковать фотографии с попавшим в националистическую опалу словом "кулич", использованным на вывесках, ценниках и в разнообразных рекламных материалах.
 
Слово "кулич", в частности, обнаружилось на ценнике, которым снабжено традиционное пасхальное угощение, продаваемое в, о ужас, Верховной раде! То есть, к великому возмущению националистов, очередное проявление "зрады" проникло даже в логово украинского режима.

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Добавлено: 06 апр 2018 в 11:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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