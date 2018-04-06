Переводчик Каддафи рассказал о выделении 20 млн евро на кампанию Саркози

Переводчик Мифтах Миссури, работавший с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи, сообщил RT, что его шеф финансировал избирательную кампанию экс-президента Франции Николя Саркози.

По словам Миссури, в 2005 году занимавший тогда пост главы МВД Франции Саркози посетил Ливию. На встрече с Каддафи он сообщил, что собирается участвовать в президентских выборах в 2007 году, на что Каддафи «ответил ему, что это радостная новость, и что было бы хорошо, если бы друг Ливии и его личный друг стал бы президентом Франции».

Переводчик, которого RT также называет дипломатом, добавил, что представители предвыборного штаба Саркози провели переговоры с ливийскими чиновниками.

«Во время этой встречи был составлен документ. В нем содержалась просьба к ливийскому руководству выделить 50 млн евро в качестве ливийской поддержки предвыборной кампании кандидата в президенты господина Саркози», — пояснил он.

Когда документ передали Каддафи, тот, как свидетельствует Миссури, «распорядился уменьшить сумму до 20 млн евро».

Переводчик добаил, что «Каддафи неоднократно во время телевизионных интервью признавал это».

«Каддафи говорил об этом и лично мне. Однажды он сказал мне: "Я пожертвовал 20 млн евро"», — сообщил он.

20 марта Николя Саркози был задержан по обвинению в коррупции. Речь шла о финансировании его избирательной кампании Муаммаром Каддафи.