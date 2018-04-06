Песков допустил применение новых мер защиты для российских судов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не исключает согласования дополнительных мер защиты российских рыболовецких судов в связи с задержанием сейнера «Норд» украинскими пограничниками. Как пишет РИА Новости, пока ничего конкретного он сообщить не готов.

«Этого я пока не могу вам сказать. Не готов. Тем более, каких-либо мер конкретных в настоящий момент не согласовано. Но это не значит, что они не могут быть согласованы в дальнейшем», — сказал Песков.

25 марта украинские пограничники задержали и арестовали российское рыболовное судно «Норд» и 10 челнов экипажа. Все они являются гражданами России. После суда в Мариуполе капитану корабля было предъявлено подозрение о «нарушении порядка въезда» в Крым. Максимальным сроком преступления по этой статье в украинском УК является срок до пяти лет. На членов команды составлены административные протоколы.

Управление ФСБ Крыма возбудило дело об угоне судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава.

Ранее стало известно, что Росрыболовство из опасения «пиратских действий» со стороны Украины создало оперативную группу, которая займется координацией действий Росрыболовства с пограничниками для обеспечения информирования о местонахождении судов в Азовском море.