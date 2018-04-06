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» » Племянница Скрипаля предположила утаивание чего-то Лондоном

Племянница Скрипаля предположила утаивание чего-то Лондоном


Добавлено: 06 апр 2018 в 22:21, Категория: Новости на сегодня
Племянница Скрипаля предположила утаивание чего-то Лондоном

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория прокомментировала отказ в выдаче британской визы. В интервью Sky News она заявила, что ожидала такого решения.

«Конечно, я знала, что мне ее не выдадут», — сказала Виктория Скрипаль.

По ее мнению, у Лондона, «должно быть, есть, что скрывать».

Представитель МВД Великобритании, в свою очередь, заявил: «Мы отказали Виктории Скрипаль в гостевой визе на основании того, что ее заявление не соответствовало иммиграционным правилам».

Ранее в МИД России попросили официального ответа от британских властей в связи с невыдачей визы.

Источник BBC в правительстве Соединенного Королевства заявлял, что, «судя по всему, Россия использует Викторию как пешку».

Сергей и Юлия Скрипаль попали в больницу английского города Солсбери 4 марта. Оба впали в кому. Британские власти пришли к выводу, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства серии «Новичок». По мнению Лондона, покушение, из-за которого также серьезно пострадал офицер полиции Ник Бейли, совершили российские спецслужбы. Москва это отрицает.


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Добавлено: 06 апр 2018 в 22:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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