Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла на 17 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла за сутки на 16,9 тысяч гектаров. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

За минувшие сутки в регионе возникло 48 новых лесных пожаров. Таким образом, в регионе действует 85 очагов. На территории 18 районов ДФО действует особый противопожарный режим

По информации лесного ведомства, 43 пожара действовали в Амурской области, 35 - в Приморье, четыре - в ЕАО, три - в Хабаровском крае.

В Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано 198 лесных пожаров на площади 55 тысяч гектаров. За аналогичный период в минувшем году в регионе было зарегистрировано 134 пожара на площади 56,1 тысячи гектаров.