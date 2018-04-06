Пользователи сети микроблогов Twitter по всему миру сообщают о сбоях в ее работе

Сбои в работе Twitter фиксируются в Аргентине, Бразилии, Великобритании Колумбии и других странах.

В пятницу в разных странах мира наблюдаются сбои в работе сети микроблогов Twitter. Об этом сообщает сервис Downdetector, контролирующий работу различных интернет-сервисов.

«Проблемы в работе Twitter наблюдаются с 11:02 по времени Восточного побережья США», - говорится в сообщении на странице сервиса.

Там же отмечается, что помимо жителей Аргентины, Бразилии, Великобритании и Колумбии, с неполадками в работе Twitter сталкиваются пользователи Германии, Испании и Франции.