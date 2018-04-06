Порошенко рад новым санкциям США

Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook приветствовал «беспрецедентное» расширение санкций США против фигурантов «кремлевского списка».

«Достойный ответ агрессору через его олигархов и кремлевское окружение за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву. Свободный мир и далее укрепляет свою коалицию против Москвы, при четком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей», – написал глава государства.

Порошенко надеется, что и ЕС аналогичным образом усилит свои ограничительные меры против «кремлевской верхушки».

«Ожидаю от СНБО уже в ближайшее время комплексные предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов. Только общим фронтом сможем изменить поведение России и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины», – добавил президент.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против лиц из «кремлевского списка».

Фото: УНИАН