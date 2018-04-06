Порошенко: Украинские десантники давно не ассоциируют себя с «ВДВ»

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook приветствовал принятие Верховной Радой его законопроекта о переименовании Высокомобильных десантных войск ВСУ.

«Личный состав и украинские ветераны-десантники уже давно перестали ассоциировать себя с аббревиатурой ВДВ — названием, присущим русским военным оккупантам. Рад, что парламент поддержал мой законопроект, которым Высокомобильные десантные войска ВСУ переименованы в Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины. Также десантники будут носить темно-бордовые береты — цвета крови своих собратьев, пролитой в боях за Украину», — написал Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что АТО закончится в мае.

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