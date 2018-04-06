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«Порошенко унизил свою страну». Как выживают русские на Украине


Добавлено: 06 апр 2018 в 03:10, Категория: Новости на сегодня
«Порошенко унизил свою страну». Как выживают русские на Украине

Верховная рада Украины намерена принять закон, запрещающий в сфере услуг любой язык, кроме государственного. Это напрямую затронет не менее шести миллионов русскоязычных граждан страны. Однако массовых протестов не ожидается — спорить с властями на Украине небезопасно.

«Все боятся обращаться в суд»

Адвокат из Киева Светлана Новицкая говорит, что русскоязычные страдают от украинизации и морально, и экономически, но предпочитают «приспосабливаться» к ситуации, а не пытаться изменить ее. В частности, это касается торговли русскими книгами.

«Когда ее серьезно ограничили, многие понесли убытки, особенно представители малого бизнеса. Но обращаться в суды и защищать свои права никто не хочет. На книжном рынке „Петровка“ закрылись киоски, специализировавшиеся на российских изданиях. Предприниматели либо поменяли ассортимент, либо свернули бизнес», — рассказывает юрист.


Памятник, на котором житель Днепропетровской области написал, что Крым — это Россия

С необходимостью приспосабливаться сталкиваются и русские, пострадавшие от вылазок украинских националистов. С 2014 года местные ультраправые совершают рейды на супермаркеты, провоцируя продавцов, не отвечающих на государственном языке. Словесные пикировки снимают на видео и выкладывают в интернете. Русских продавцов, не объяснявшихся на мове, после доносов выгоняют с работы или подвергают преследованиям.

В 2016 году у журналиста из Киева Дмитрия Скворцова украинские пограничники обнаружили запрещенную литературу: издания Российского института стратегических исследований (РИСИ).

Уже более года длится судебное разбирательство по этому делу. Преследование коллеги не вызвало никакого интереса у украинских СМИ.

Как считает сам Скворцов, именно позиция украинских медиа способствует деморализации русского и русскоязычного населения. «Информационные ресурсы внушают, что защитой прав русских способна заниматься лишь „пятая колонна“. Проводится и другая идея: при иных обстоятельствах говорить на эту тему еще было бы можно, но не сейчас, в наши дни это якобы подрывает национальную безопасность», — сообщил РИА Новости Скворцов.

Запрещенные «Одноклассники»

Весной 2017 года по указу президента Петра Порошенко на всей территории страны были заблокированы российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Миллионы украинских пользователей лишились доступа к своим фотографиям и другому персональному контенту, нарушились привычные связи, в том числе с людьми, живущими за границей. Однако массовое недовольство не привело к политическим последствиям. Пользователи предпочли обходить проблему при помощи распространенных в Сети анонимайзеров.


Бойцы батальона «Айдар»

В разговоре с РИА Новости украинский оппозиционер Руслан Коцаба назвал запрет социальных сетей «подлым» и «унижающим достоинство страны» поступком, однако безопасным для власти. «На конфликт обычно идут политизированные люди, а таких среди пользователей „ВКонтакте“ было немного. Под ударом оказалась молодежь, искавшая на этом ресурсе развлечений. Ей пришлось приспосабливаться», — считает он.

По его мнению, то же самое можно сказать и о пользователях «Одноклассников». «Поставить вне закона именно эту социальную сеть — действительно отвратительный поступок. Ведь через нее общались в основном пожилые люди. Когда „Одноклассников“ забанили, общение у многих закончилось. Пенсионерам и тем, кто приближается к этому возрасту, трудно осваивать анонимайзеры, личные связи из-за Порошенко попросту оборвались», — возмущается собеседник РИА Новости.

Голос несогласных не слышен

В 2019 году Украине предстоят выборы. Многое указывает на то, что Киев постарается реализовать все задуманные дискриминационные меры до этого. Хотя голосование вряд ли приведет к кардинальной смене курса, все же противники антироссийских запретов могут усилиться. Запрещать русскоязычную культурную продукцию удобнее всего именно сейчас, когда голоса ее защитников практически не слышны.

По данным социологических опросов, около 50 процентов граждан Украины вообще не поддерживают политику запретов, не важно, идет речь о книгах, русскоязычных ресурсах или поп-исполнителях.

Многие видят в этом коррупцию и лоббизм местных производителей, стремящихся продвигать свою продукцию на внеконкурентной основе. В Верховной раде такого мнения придерживаются только десять процентов депутатов. Дисбаланс могут выправить выборы, поэтому у Порошенко и националистов есть основания торопиться.


Участники всеукраинской акции с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко

«Сегодня депутаты, поддерживающие русское меньшинство, столь малочисленны в Раде, что не могут повлиять ни на что. Но были бы выборы сейчас, доля таких народных избранников увеличилась бы минимум вдвое и даже больше, — объяснил РИА Новости киевский политолог Михаил Погребинский. — Социологические опросы показывают, что политически эти силы недооценены».

Как считает эксперт, успех оппозиции позволил бы русскому меньшинству отстаивать свои права, а не просто приспосабливаться к политическому курсу.

«Однако есть и еще одна проблема, помимо властей, — украинские националисты. Эти неуправляемые вооруженные люди проводят акции устрашения: нападают, избивают, совершают поджоги. И власть далеко не всегда контролирует их», — резюмирует Погребинский.

Игорь Гашков


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Добавлено: 06 апр 2018 в 03:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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