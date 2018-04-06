Потепление мешает орхидеям обманывать пчел

Исследователи полагают, что повышение средней температуры нарушает сложившиеся взаимоотношения между одной из европейских орхидей и дикими пчелами и ставит под угрозу выживание и без того редкого вида растений.

Орхидея Ophrys sphegodes широко распространена по Европе от Великобритании до Балкан, а также встречается в Турции, Иране и Закавказье. Тем не менее, она везде редка, и поэтому включена в ряд национальных Красных книг, в том числе и в Красную книгу России, где упомянут кавказский подвид этой орхидеи. Для своего опыления растения привлекает самцов одиночного вида пчел Andrena nigroaenea, выделяя вещество, имитирующее запах готовой к спариванию самки пчелы. Привлеченные этим запахом самцы прилетают на цветы орхидеи и переносят пыльцу.

Но такая хитроумная уловка из-за изменений климата перестает быть эффективной. Дело в том, что орхидеи могут привлечь нужное количество самцов-опылителей только ранней весной, когда самки пчелы Andrena nigroaenea еще не вышли из зимней спячки. Поэтому они цветут очень рано. Однако теперь, когда средние температуры год от года становятся выше, пчелиные самки тоже просыпаются раньше и привлекают к себе самцов.

Ученые из Университетов Восточной Англии, Сассекса и Кента, а также Ботанических садов Кью проанализировали данные о температуре в центральной части Англии за 356 лет, а также даты сбора образцов орхидей и пчел в гербариях и коллекциях и вычислили, что потепление привело к тому, что самки пчел стали просыпаться раньше цветения орхидей. Средняя температура весны за это время увеличилась с 7,68° С до 8,64° С, а с 1961 по 2014 год вылет пчел предшествовал началу цветения орхидей в 80 % лет. Если же брать последние 28 лет этого периода, то среди них было лишь два года, когда цветущие орхидеи были отмечены фенологами раньше, чем пчелы.

Авторы работы, опубликованной в Ботаническом журнале Линнеевского общества, полагают, что существуют и другие примеры, когда климатические изменения нарушают установившиеся жизненные циклы и взаимоотношения между видами. В одном из предшествующих исследований было показано, что раньше срок вылупления птенцов у больших синиц совпадал с периодом, когда на растениях появлялось максимальное количество гусениц, что облегчало выкармливание птенцов. Теперь пик численности гусениц сдвинулся на более ранний срок.