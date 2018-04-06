Правительство дополнило правила оценки предоставления госуслуг

С 2019 года оценивать работу руководителей МФЦ будут по отзывам граждан. Это изменение внесено премьером Дмитрием Медведевым в правила оценки качества предоставления госуслуг, опубликованные на сайте правительства.

В 2012 году были утверждены правила, позволяющие россиянам оценивать работу руководителей территориальных органов власти и подразделений внебюджетных фондов с учетом качества госуслуг, которые они предоставляют. Теперь поправки расширили действие правил и на руководителей многофункциональных центров (МФЦ), которые предоставляют государственные и муниципальные услуги. Результаты оценки могут стать причиной для досрочного увольнения чиновников.

Для обратной связи создан портал «Ваш контроль», но кабмин рекомендовал региональным властям и МФЦ на своих сайтах разместить опросные модули. Помимо этого, правительство посоветовала назначить в центральном аппарате человека, конкретно отвечающего за контроль качества госуслуг.

Постановление вступает в силу 1 июля 2019 года.